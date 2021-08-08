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08.08.2021 13:11
Рубрика: Происшествия

В Мордовском заповеднике площадь пожара выросла до трех тысяч гектаров

Текст: Наталья Саванкова

В Мордовии продолжает бушевать пожар в местном заповеднике, пока не удается остановить огонь. На утро воскресенья его площадь составила три тысячи гектаров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу Темниковского района республики.

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Накануне огонь перекинулся на Нижегородскую область. Ранее сообщалось, что глава Сарова подписал постановление о введении в городе режима чрезвычайной ситуации в связи с пожаром в заповеднике.

Пожар тушат сотрудники МЧС, Росгвардии, аварийных подразделений города и РФЯЦ-ВНИИЭФ. Задействованы пожарные расчеты по Мордовии, Нижегородской области и Чувашской Республики.

К тушению огня в заповеднике привлечено свыше 600 человек и 130 единиц техники, в том числе самолет Бе-200, два вертолета Ми-8 МЧС России и четыре военных самолета Ил-76.

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