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08.08.2021 09:32
Рубрика: Происшествия

В Сарове объявлен режим ЧС из-за пожара в мордовском заповеднике

Текст: Мария Волкова
Фото: ГУ МЧС по Республике Мордовия Фото: ГУ МЧС по Республике Мордовия
Фото: ГУ МЧС по Республике Мордовия

Глава Сарова подписал постановление о введении в городе чрезвычайной ситуации в связи с пожаром в Мордовском заповеднике. Вчера огонь перешел на территорию Нижегородской области.

Фото: РФЯЦ-ВНИИЭФ
Пожар из Мордовского заповедника перешел на территорию Сарова

Это необходимо для того, чтобы повысить мобилизацию всех сил и привлечь дополнительные ресурсы городского, областного и федерального уровня на борьбу со стихией, пояснили в пресс-службе городской администрации. Сейчас пожар тушат сотрудники МЧС, Росгвардии, аварийных подразделений города и РФЯЦ-ВНИИЭФ. Задействованы пожарные расчеты соседних районов.

В ГУ МЧС по Республике Мордовия сообщили, что к тушению огня в заповеднике уже привлечено свыше 600 человек и 130 единиц техники. В том числе - самолет Бе-200, два вертолета Ми-8 МЧС России и четыре военных самолета Ил-76.

В пресс-службе РФЯЦ-ВНИИЭФ отметили, что распространение огня контролируемое и угрозы для Сарова не представляет. Территорию пожара оперативно осматривают беспилотники и передают авиации координаты очагов возгорания.

"Ситуация управляемая, беспокоиться саровчанам не стоит, от промышленных площадок огонь на достаточно далеком расстоянии, от Сарова очень далеко. Сейчас работает ночь. Есть такой термин, что пожар засыпает ночью. Мы будем использовать это время", - цитирует пресс-служба заместителя полпреда президента в ПФО Игоря Паньшина.

Напомним, пожар на территории природного заповедника начался 3 августа. По всей видимости, он возник из-за грозового разряда, воспламенившего валежник и сухую траву.

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