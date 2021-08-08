Новости

Диетолог дала рекомендации для любителей арбуза 18:45
В США назвали признаки краха американского влияния 18:36
Завершился мотопробег "Ночных волков" по маршруту Москва - Сахалин - Крым 18:22
Кызыл накрыл дым от лесных пожаров в соседних регионах 18:10
Экс-президент Киргизии Аскар Акаев вылетел из Бишкека в Москву 18:08
Звезду "Отряда самоубийц" Юэля Киннамана обвинили в изнасиловании 18:02
Аналитики подсчитали средние расходы на свадьбу в России 18:00
Японские читатели Yahoo News Japan возмущены судейством на ОИ-2020 17:40
Сборная Кубы показала лучший результат на Олимпийских играх с 2004 года 17:40
"Я могла не вернуться к жизни": Светличная о своем обращении к врачу 17:38
От рака умерла актриса из "Клиники" Марки Пост 17:25
Два человека скончались в Сербии от лихорадки Западного Нила 17:21
СМИ: У "Богемской рапсодии" появится сиквел 17:21
Роднина оценила результаты российских олимпийцев 17:20
Вышел русский трейлер "Демоника" - хоррора режиссера "Района №9" 17:13
Американский актер Тревор Мур трагически погиб в 41 год 17:02
Биткоин превысил отметку в 45 тысяч долларов 16:47
Футболист "Нижнего Новгорода" Иван Миладинович остается в больнице 16:41
В Армении в ДТП погиб российский военный, четверо ранены 16:19
В Париже не сумели поднять олимпийский флаг над Эйфелевой башней 16:15
Эксперт назвал популярные за рубежом российские товары 16:02
Путин примет участие в конференции Совбеза ООН по морской безопасности 15:57
В РСТ предложили создать национальный турмаршрут "Винные дороги России" 15:33
Путин проведет видеовстречу с российскими паралимпийцами перед Токио 15:26
Эксперт объяснил, почему не стоит брать кредит на первый взнос по ипотеке 14:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
10 августа - пресс-конференция, посвященная МСБ и российскому рынку ВЭД
10 августа - пресс-конференция, посвященная МСБ и российскому рынку ВЭД
Новые уловки мошенников: гражданам без их ведома переводят микрозаймы
Новые уловки мошенников: гражданам без их ведома переводят микрозаймы
Гидрометцентр предупредил об аномальной жаре в ряде регионов России
Гидрометцентр предупредил об аномальной жаре в ряде регионов России
08.08.2021 18:10
Рубрика: Происшествия

Кызыл накрыл дым от лесных пожаров в соседних регионах

Текст: Мария Волкова

Столицу Тувы - город Кызыл - накрыл смог от лесных пожаров в соседних регионах страны. На данный момент действующих очагов возгорания на территории республики нет.

В Мордовском заповеднике площадь пожара выросла до трех тысяч гектаров

Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщил глава республики Владислав Ховалыг.

Леса горят в Иркутской области и Красноярском крае, а также в Якутии. 75 сотрудников Тувинской авиалесоохраны помогают коллегам из соседних регионов в борьбе со стихией. Также республика выделила девять "УАЗов" и один "Егерь".

По словам Владислава Ховалыга, этим летом ситуация с лесными пожарами на территории республики остается спокойной. Оперативными службами было потушено 30 очагов.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Восточная Сибирь Филиалы РГ Дальний Восток СФО Тыва Кызыл СФО Иркутская область СФО Красноярский край ДФО Якутия Лесные пожары

Главное сегодня

Минобрнауки: Требований обязательной вакцинации всех студентов нет
Сенатор прокомментировал идею КПРФ о рабочей шестидневке
На Кубани число отравившихся в поезде детей увеличилось до 87
В Армении в ДТП погиб российский военный, четверо ранены
Россияне не пострадали в ДТП на северо-западе Турции
Верховный суд уточнил, как должно изыматься единственное жилье у должника
Новые уловки мошенников: гражданам без их ведома переводят микрозаймы