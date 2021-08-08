Кызыл накрыл дым от лесных пожаров в соседних регионах

Столицу Тувы - город Кызыл - накрыл смог от лесных пожаров в соседних регионах страны. На данный момент действующих очагов возгорания на территории республики нет.

Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщил глава республики Владислав Ховалыг.

Леса горят в Иркутской области и Красноярском крае, а также в Якутии. 75 сотрудников Тувинской авиалесоохраны помогают коллегам из соседних регионов в борьбе со стихией. Также республика выделила девять "УАЗов" и один "Егерь".

По словам Владислава Ховалыга, этим летом ситуация с лесными пожарами на территории республики остается спокойной. Оперативными службами было потушено 30 очагов.