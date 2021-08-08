Номер Гарри Поттера и мороженое из монастыря: новое о знакомом Валааме

Каждый год Валаамский архипелаг посещают десятки тысяч паломников и туристов. Многие - не впервые. Недавно среди них была и корреспондент "РГ". И смогла увидеть не только туристические достопримечательности, но и уголки, в которые посторонних не допускают.
Номер Гарри Поттера
Зимняя гостиница - белокаменное чудо зодчего Алексея Горностаева, построенная в 19 веке. Она полностью реконструирована после масштабного пожара. Гостиница - настолько красива, что по ней можно вести специальные экскурсии.
А вскоре здесь полностью заработает духовно-просветительский центр "Валаам". Откроются музеи - современной иконы и истории обители. И музей в память о живописце Иване Шишкине, который любил рисовать Валаам.
В дизайне внутренних помещений прослеживаются северные мотивы. Как пояснила Ольга Некрасова, дизайнер интерьеров гостиницы, выбранные лаконичность и строгость - следствие того, что гостиница - именно монастырская.
А самым популярным сразу стал "номер Гарри Поттера". Так его назвали молодые постояльцы. В нем - круглое окно, отчего помещение вышло в стиле фэнтези. Номера рассчитаны на людей с разным достатком. Ценник в сезон начинается от 1 100 рублей в сутки.
Что касается питания: чай попить можно в номере, везде есть электрочайники. А в гостиничной трапезной можно заказать полноценное меню (завтрак, обед, ужин - причем как паломнический вариант с учетом постов, так и туристический). Также рядом есть три кафе и обычный продуктовый магазин.
Качотту заказывали?
Сыр, который продают на Валааме, действительно валаамский. Его делают на старинной монастырской ферме. Здесь более сорока дойных коров. Ради них стали выращивать зерновые культуры, чтобы разнообразить "коровье меню".
Периодически включают музыку: животным нравится. Даже "чесалка" имеется: огромная крутящаяся щетка, об которую можно почесать бока.
Сыроварню открыли семь лет назад. Монахи ездили обучаться в Италию. Поэтому сорта называются на иностранный манер: качотта, рикотта, монастико, пасторале. Все абсолютно натуральные, без добавок. Так что срок хранения уже нарезанного и упакованного сыра - меньше заводского.
Созревает он в историческом венском погребе. И главное правило: нужно время от времени переворачивать головки, чтобы сыр "дышал", и его поверхность оставалась бы ровной. Твердые сорта созревают шесть месяцев и дольше.
Делают на ферме и сметану, и творог. Но в продажу они практически не поступают: ферма обеспечивает молочными продуктами прежде всего монастырские трапезные. Также на ферме есть курятник - чтобы были свежие яйца. Мяса монахи не едят.
Делают на Валааме и собственное мороженое (можно вкусить в кафе) на основе валаамского молока и ягод, выращенных в местных садах.
Еноты спасают от стресса
Новинка сезона - пара енотов, которых отец Агапий, начальник фермы, поселил в живописной беседке, переделанной под клетку. Зовут енотов Рокки и Смокки, они совсем молодые.
Как уточнил отец Агапий, цель - не увеселение, а снятие стресса у взрослых. Утешение и радость - детям. Общение с енотами (в клетку можно зайти) - это всегда положительные эмоции. Если еноты размножатся - их буду раздавать в скиты или дарить. Кстати, на острове прекрасно себя чувствуют более десятка павлинов.
Жужжит, но не кусает
В трапезных иногда подают мед - тоже собственный, валаамский. Его собирают немного, на продажу практически не остается.
Пасека расположена в Аптекарском саду, рядом с гигантскими солнечными батареями, питающими теплицы (в них растут помидоры-огурцы, зелень и даже ананасы). Привычных глазу ульев нет. Все по финской технологии: пчелы живут в плоских ульях, похожих на ящики. По мере разрастания семей, ящики можно "надстраивать", увеличивая "жилплощадь". Пчеловодство - направление, которое было в монастыре испокон веков. Теперь возрождается.
"Наша пчела - исключительно миролюбивая, - рассказал послушник Александр, в чье послушание входит работа на пасеке. - Специально такой вид выбирали, поскольку на Валааме в сезон очень много людей. Привезли пчел из Германии. Это порода бакфаст, выведенная бенедектинским монахом именно для разведения в условиях изолированного острова. Пчела трудолюбивая и устойчивая к холоду и болезням".
Собирают не только мед, но и пергу, маточное молочко, цветочную пыльцу. Последние три используют в лечебных целях. Что касается меда - его много получить крайне сложно. На Валааме мало цветет медоносов. Пчеле просто неоткуда собрать нектар. Чтобы облегчить пчелиную жизнь на ближайшем поле сажают фацелию - получается фиолетовый благоухающий ковер.
Родом из Америки
Разведение радужной форели - еще одно направление монастырского хозяйства. Так что копченая форель, которую предлагают гостям, сугубо местная. Но икру на разведение приходится покупать в США.
Как уточнил Роман Анцупов, начальник фермы, так рентабельней получается. Сразу можно купить икринки, из которых вылупятся именно самки, которые и требуются в разведении.
Процесс выращивания от икринки до вполне товарного вида рыбы занимает три года. Ее здесь выводят до 150 тонн в год. Мощности можно было бы нарастить, но не стоит. 150 тонн - цифра, высчитанная с учетом экологической составляющей. Чтобы не навредить акватории (рыбное хозяйство находится в небольшой бухте).
В планах монастыря - создать разделочно-фасовочное производство. И возродить древнюю традицию выращивать определенные виды рыб и запускать их в дикую природу.
Просфора на три килограмма
В монастыре есть своя пекарня (выпекают хлеб, пирожки, плюшки). Автор этих строк заглянула в "пекарню малую" - просфорную. Просфоры, как известно, широко используют в церквях.
Если кто-то думает, что просфора - что-то маленькое, то ошибается. Просфоры могут быть и на 2, и на 3, и на 5 кг! Монах Мануил, главный здесь, показывает огромные выпеченные просфоры. Их используют на праздники. Такой просфоры хватает на десятки и сотни людей, которые пришли в храм.
"Главный секрет - тесто должно быть таким, чтобы хлеб не крошился, когда его режут. А ингредиенты - проще некуда: мука, вода, соль, дрожжи", - поясняет монах. Тесто готовят без опары - такова валаамская традиция, которую строго соблюдают. Но в других монастырях могут использовать и на опаре. Оба варианта дозволены.
При мне монах Мануил вынимает просфоры из печи, укутывает тканью - чтоб выпечка остывала равномерно и ее поверхность не потрескалась. Делает он все очень ловко, словно всю жизнь был хлебопеком. Поинтересовалась: нет, азам выпечки учился уже на Валааме. В мирской жизни он был и футболистом, и намотчиком трансформаторных катушек на заводе.
Квест для детей
С вводом в эксплуатацию Зимней гостиницы (на 87 номеров) решилась многолетняя проблема Валаама с размещением гостей. Более доступными стали туры на два-три и более дней.
Туристы и паломники теперь смогут увидеть гораздо больше объектов, чем входят в стандартные программы-однодневки. Например, есть специальная экскурсия, посвященная влиянию Валаама на судьбы деятелей искусства. А на отдельном маршруте расскажут о тех страницах истории, когда Валаам был частью Финляндии. Есть экскурсии в виде квестов для детей.
По словам Игоря Степанова, возглавляющую паломническую службу обители, важно, что удается сохранить принцип одинаковой цены на тот или иной тур - независимо от места его приобретения.
Кстати, лето и осень - лучшее время для посещения Валаама. Летом можно купаться (во внутренних озерах вода теплее ладожской), а по осени можно увидеть сполохи северного сияния.
Уезжая домой, я взяла с собой из валаамских теплиц растение, родом из Греции. Называется оно - "Слезы Богородицы". Его отливающие перламутром плоды-шарики используют для изготовления четок. И вы можете такое взять. Горшочки с растениями раздают возле лавки с валаамским сыром.