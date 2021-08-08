Номер Гарри Поттера и мороженое из монастыря: новое о знакомом Валааме

Есть такое состояние - "валаамка", говорят местные волонтеры. Это когда - не можешь не поехать на Валаам. Что понятно. Причудливая сказка северной природы сочетается здесь с началом духовным.

Каждый год Валаамский архипелаг посещают десятки тысяч паломников и туристов. Многие - не впервые. Недавно среди них была и корреспондент "РГ". И смогла увидеть не только туристические достопримечательности, но и уголки, в которые посторонних не допускают.

Номер Гарри Поттера

В этой гостинице есть номер "Гарри Поттера". Фото: Информационный отдел Валаамского монастыря

Зимняя гостиница - белокаменное чудо зодчего Алексея Горностаева, построенная в 19 веке. Она полностью реконструирована после масштабного пожара. Гостиница - настолько красива, что по ней можно вести специальные экскурсии.

А вскоре здесь полностью заработает духовно-просветительский центр "Валаам". Откроются музеи - современной иконы и истории обители. И музей в память о живописце Иване Шишкине, который любил рисовать Валаам.

В дизайне внутренних помещений прослеживаются северные мотивы. Как пояснила Ольга Некрасова, дизайнер интерьеров гостиницы, выбранные лаконичность и строгость - следствие того, что гостиница - именно монастырская.

А самым популярным сразу стал "номер Гарри Поттера". Так его назвали молодые постояльцы. В нем - круглое окно, отчего помещение вышло в стиле фэнтези. Номера рассчитаны на людей с разным достатком. Ценник в сезон начинается от 1 100 рублей в сутки.

Что касается питания: чай попить можно в номере, везде есть электрочайники. А в гостиничной трапезной можно заказать полноценное меню (завтрак, обед, ужин - причем как паломнический вариант с учетом постов, так и туристический). Также рядом есть три кафе и обычный продуктовый магазин.

Качотту заказывали?

На Валааме делают итальянские сыры. Фото: Татьяна Тюменева/РГ

Сыр, который продают на Валааме, действительно валаамский. Его делают на старинной монастырской ферме. Здесь более сорока дойных коров. Ради них стали выращивать зерновые культуры, чтобы разнообразить "коровье меню".

Периодически включают музыку: животным нравится. Даже "чесалка" имеется: огромная крутящаяся щетка, об которую можно почесать бока.

Сыроварню открыли семь лет назад. Монахи ездили обучаться в Италию. Поэтому сорта называются на иностранный манер: качотта, рикотта, монастико, пасторале. Все абсолютно натуральные, без добавок. Так что срок хранения уже нарезанного и упакованного сыра - меньше заводского.

Созревает он в историческом венском погребе. И главное правило: нужно время от времени переворачивать головки, чтобы сыр "дышал", и его поверхность оставалась бы ровной. Твердые сорта созревают шесть месяцев и дольше.

Делают на ферме и сметану, и творог. Но в продажу они практически не поступают: ферма обеспечивает молочными продуктами прежде всего монастырские трапезные. Также на ферме есть курятник - чтобы были свежие яйца. Мяса монахи не едят.

Делают на Валааме и собственное мороженое (можно вкусить в кафе) на основе валаамского молока и ягод, выращенных в местных садах.

Еноты спасают от стресса

Новинка сезона в монастыре – еноты, к ним в клетку можно зайти. Фото: Информационный отдел Валаамского монастыря

Новинка сезона - пара енотов, которых отец Агапий, начальник фермы, поселил в живописной беседке, переделанной под клетку. Зовут енотов Рокки и Смокки, они совсем молодые.

Как уточнил отец Агапий, цель - не увеселение, а снятие стресса у взрослых. Утешение и радость - детям. Общение с енотами (в клетку можно зайти) - это всегда положительные эмоции. Если еноты размножатся - их буду раздавать в скиты или дарить. Кстати, на острове прекрасно себя чувствуют более десятка павлинов.

Жужжит, но не кусает

На Валааме пчелы живут в плоских ульях. Фото: Информационный отдел Валаамского монастыря

В трапезных иногда подают мед - тоже собственный, валаамский. Его собирают немного, на продажу практически не остается.

Пасека расположена в Аптекарском саду, рядом с гигантскими солнечными батареями, питающими теплицы (в них растут помидоры-огурцы, зелень и даже ананасы). Привычных глазу ульев нет. Все по финской технологии: пчелы живут в плоских ульях, похожих на ящики. По мере разрастания семей, ящики можно "надстраивать", увеличивая "жилплощадь". Пчеловодство - направление, которое было в монастыре испокон веков. Теперь возрождается.

"Наша пчела - исключительно миролюбивая, - рассказал послушник Александр, в чье послушание входит работа на пасеке. - Специально такой вид выбирали, поскольку на Валааме в сезон очень много людей. Привезли пчел из Германии. Это порода бакфаст, выведенная бенедектинским монахом именно для разведения в условиях изолированного острова. Пчела трудолюбивая и устойчивая к холоду и болезням".

Собирают не только мед, но и пергу, маточное молочко, цветочную пыльцу. Последние три используют в лечебных целях. Что касается меда - его много получить крайне сложно. На Валааме мало цветет медоносов. Пчеле просто неоткуда собрать нектар. Чтобы облегчить пчелиную жизнь на ближайшем поле сажают фацелию - получается фиолетовый благоухающий ковер.

Родом из Америки

В монастыре выращивают 150 тонн форели в год из американской икры. Фото: Информационный отдел Валаамского монастыря

Разведение радужной форели - еще одно направление монастырского хозяйства. Так что копченая форель, которую предлагают гостям, сугубо местная. Но икру на разведение приходится покупать в США.

Как уточнил Роман Анцупов, начальник фермы, так рентабельней получается. Сразу можно купить икринки, из которых вылупятся именно самки, которые и требуются в разведении.

Процесс выращивания от икринки до вполне товарного вида рыбы занимает три года. Ее здесь выводят до 150 тонн в год. Мощности можно было бы нарастить, но не стоит. 150 тонн - цифра, высчитанная с учетом экологической составляющей. Чтобы не навредить акватории (рыбное хозяйство находится в небольшой бухте).

В планах монастыря - создать разделочно-фасовочное производство. И возродить древнюю традицию выращивать определенные виды рыб и запускать их в дикую природу.

Просфора на три килограмма

В монастыре пекут свой хлеб по особому рецепту. Фото: Татьяна Тюменева/РГ

В монастыре есть своя пекарня (выпекают хлеб, пирожки, плюшки). Автор этих строк заглянула в "пекарню малую" - просфорную. Просфоры, как известно, широко используют в церквях.

Если кто-то думает, что просфора - что-то маленькое, то ошибается. Просфоры могут быть и на 2, и на 3, и на 5 кг! Монах Мануил, главный здесь, показывает огромные выпеченные просфоры. Их используют на праздники. Такой просфоры хватает на десятки и сотни людей, которые пришли в храм.

"Главный секрет - тесто должно быть таким, чтобы хлеб не крошился, когда его режут. А ингредиенты - проще некуда: мука, вода, соль, дрожжи", - поясняет монах. Тесто готовят без опары - такова валаамская традиция, которую строго соблюдают. Но в других монастырях могут использовать и на опаре. Оба варианта дозволены.

При мне монах Мануил вынимает просфоры из печи, укутывает тканью - чтоб выпечка остывала равномерно и ее поверхность не потрескалась. Делает он все очень ловко, словно всю жизнь был хлебопеком. Поинтересовалась: нет, азам выпечки учился уже на Валааме. В мирской жизни он был и футболистом, и намотчиком трансформаторных катушек на заводе.

Квест для детей

Лето и осень – лучшее время для посещения Валаама. Фото: Татьяна Тюменева/РГ

С вводом в эксплуатацию Зимней гостиницы (на 87 номеров) решилась многолетняя проблема Валаама с размещением гостей. Более доступными стали туры на два-три и более дней.

Туристы и паломники теперь смогут увидеть гораздо больше объектов, чем входят в стандартные программы-однодневки. Например, есть специальная экскурсия, посвященная влиянию Валаама на судьбы деятелей искусства. А на отдельном маршруте расскажут о тех страницах истории, когда Валаам был частью Финляндии. Есть экскурсии в виде квестов для детей.

По словам Игоря Степанова, возглавляющую паломническую службу обители, важно, что удается сохранить принцип одинаковой цены на тот или иной тур - независимо от места его приобретения.

Кстати, лето и осень - лучшее время для посещения Валаама. Летом можно купаться (во внутренних озерах вода теплее ладожской), а по осени можно увидеть сполохи северного сияния.

Уезжая домой, я взяла с собой из валаамских теплиц растение, родом из Греции. Называется оно - "Слезы Богородицы". Его отливающие перламутром плоды-шарики используют для изготовления четок. И вы можете такое взять. Горшочки с растениями раздают возле лавки с валаамским сыром.