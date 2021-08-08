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08.08.2021 17:20
Рубрика: Власть

Роднина оценила результаты российских олимпийцев

Текст: Дмитрий Гончарук

Олимпийские игры в Токио показали, что Россия смогла справиться с проблемой допинга, считает трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
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"Я очень надеюсь, что эта Олимпиада показала, что мы генерально с допингом справились. Спасибо и Олимпийскому комитету, который иногда принимал решения, с которыми была не согласна WADA, спасибо организаторам, потому что им было очень сложно [провести Олимпиаду], и, конечно, ребятам, которые выступали без публики. Спорт без зрителей на трибунах, без той эмоциональной волны, которая идет от них, это огромное испытание. Но все справились" - сказала Роднина РИА Новости.

По ее мнению, пятилетний промежуток между олимпиадами сказался не только на подготовке, но и на составе национальной команды, все спортсмены боролись до последнего.

"Рада за наших победителей. И должна сказать, что я еще больше полюбила "Первый концерт" Петра Чайковского, который любила и раньше. Теперь эта музыка для нас будет очень много олицетворять, кроме того, что это классика и наш великий композитор", - добавила Ирина Роднина.

В Токио в воскресенье прошла церемония закрытия Олимпийских игр 2020 года. Российские спортсмены завершили соревнования на пятой позиции по числу золотых наград и на третьей - по общему количеству выигранных медалей. Они завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых награды.

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