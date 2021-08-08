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08.08.2021 21:51
Рубрика: Власть

Роман Романенко предложил включить услуги телемедицины в систему ОМС

Текст: Любовь Проценко
Цифровая медицина должна быть доступна каждому. Такое предложение в Народную программу выдвинул депутат Госдумы, лётчик-космонавт, Герой России Роман Романенко в ходе заседания круглого стола по вопросам развития технологий телемедицины.
Фото: Ольга Крылова Фото: Ольга Крылова
Фото: Ольга Крылова

"Повышение качества оказания медицинских услуг - одна из ключевых задач, стоящих перед властями сегодня. Начавшаяся в прошлом году пандемия короновируса во многом обострила проблемы, которые и так всегда беспокоят граждан: нехватка узких специалистов рядом с домом, сложности с записью к врачам и другие. Необходимость в использовании передовых технологий стала очевидной для всех. Люди должны иметь возможность получить консультацию врача или лечение, не выходя из дома", - сказал Роман Романенко.

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Он напомнил, что хороший опыт по развитию этого направления накопила Москва. В программе Сергея Собянина "Лучший город Земли", которая была представлена в июне на городской партконференции "Единой России", сообщается, что только с начала пандемии специалисты московского центра телемедицины провели свыше 1,2 млн консультаций. Помимо этого колл-центр Комплекса социального развития оказал помощь 700 тысячам москвичей. Современные технологии позволяют добиваться результата, но не у всех регионов имеются возможности их внедрять, как это делает Москва.

В обсуждении вопроса приняли участие президент Центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева, Академик РАН Александр Румянцев, заместитель руководителя Департамента здравоохранения города Москвы Илья Тыров, главный врач городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко и главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников. По мнению Александра Румянцева для успешного внедрения телемедицины в РФ необходимо повысить компьютерную грамотность населения, обучить кадры и создать удобное и понятное врачам и пациентам программное обеспечение: "Цифровые сервисы меняют мышление врача. Технологии искусственного интеллекта позволяют медикам экономить время на анализ полученных исследований и постановку диагноза. При этом остается больше времени на общение с пациентом, которому он может передать тепло своего сердца".

Илья Тыров рассказал о внедрении сервиса искусственного интеллекта в систему здравоохранения Москвы: "В период пандемии городской системе здравоохранения пришлось оперативно перестраиваться. Москва стала первым городом, который внедрил технологии искусственного интеллекта для лечения и диагностики коронавируса. По мере того, как многие исследования состояния здоровья становятся цифровыми, появляется возможность централизованно их собирать и "тренировать" алгоритмы искусственного интеллекта для анализа этих данных. Тем самым точность диагностики еще больше повышается".

Марьяна Лысенко поделилась опытом применения цифровых технологий в рамках стационарного звена: "Плюсы, которые открывает "цифра" для врачей и пациентов, очевидны: экономия времени, удобство взаимодействия, отсутствие эпидемиологических рисков и многие другие. Примечательно, что именно космонавт инициировал продвижение цифровых технологий в широкие массы. Космонавтика всегда была в авангарде науки и техники, и применение её передовых достижений в жизни общества только положительно скажется на развитии всей отрасли телемедицины".

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Участники круглого стола сошлись в том, что положительный опыт столицы в развитии телемедицины необходимо тиражировать по всей России. Такое предложение и было решено направить в Народную программу, которую сейчас создает "Единая Россия".

"Считаю, что будущее уже наступило, и инновации должны быть доступны для каждого жителя нашей страны. Предлагаю включить цифровую медицину в число услуг, подлежащих обязательному медицинскому страхованию", - подытожил Герой России Роман Романенко.

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