Россияне не пострадали в ДТП на северо-западе Турции

Россиян не было в автобусе, попавшем в смертельное ДТП на северо-западе Турции. Об этом проинформировали в генконсульстве РФ в Стамбуле.

"По информации от турецких властей, наших граждан там нет", - цитируют представителя дипмиссии ТАСС и РИА Новости.

Ранее стало известно, что в провинции Балыкесир на дороге перевернулся рейсовый автобус. В результате аварии 14 человек погибли (11 скончались на месте, еще трое в больнице), 18 получили ранения. Полиция начала расследование.

Это уже как минимум третье крупное ДТП, произошедшее в Турции за последние дни. 6 августа в результате аварии в провинции Маниса погибли 9 человек, еще 30 пострадали. За несколько дней до этого в Анталье перевернулся автобус с российскими туристами, трое погибли, 16 пострадали.