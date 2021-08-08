СМИ: У "Богемской рапсодии" появится сиквел

Новость с некоторым налетом странности, но коммерчески более чем логичная - у музыкального байопика Фредди Меркьюри и Queen "Богемская рапсодия" может появиться продолжение.

Об этом сообщает The Sun со ссылкой на заявление участника эпохального коллектива и консультанта оригинальной ленты Брайана Мэя, сделанное в Instagram во время общения с поклонниками.

Уточнено - в настоящее время предприятие находится на самой ранней стадии разработки - создатели перебирают идеи, на которых можно было бы обустроить сценарий сиквела. Дабы не посрамить первую ленту.

Соответственно, сверх того нет вообще никакой информации.

Ранее слухи о сиквеле уже циркулировали в СМИ, но продюсер Грэм Кинг их опроверг.

"Богемская рапсодия" (Bohemian Rhapsody) Брайана Сингера вышла в 2018-м, при бюджете в 52 миллиона долларов заработала почти 904 000 000, взяла четыре "Оскара", два "Золотых глобуса", две премии BAFTA и еще ряд наград и номинаций.