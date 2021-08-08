Третий год "Родина" сотрудничает с удивительным сайтом "Прожито" (PROZHITO.ORG), на котором собрано более 2300 дневников россиян XIX-XX веков. Очередной выпуск "Прожито с Родиной" посвящен Дню строителя, который отмечается 8 августа.

Стилистика и орфография авторов сохранены.

Строительство в СССР глазами простых советских людей (1929-1978)

1929 ГОД

Николай Новиков

4 января. Экскурсия на Днепрострой была исключительно интересна. Правда, там сейчас всё еще в хаотическом состоянии - громадные котлованы, груды земли, сотни повозок, тысячи людей, - но размах стройки поражает. Любопытно будет взглянуть на результат через несколько лет.

Александр Соловьев

17 октября. Газеты рассказывают о плане Моссовета о реконструкции Москвы. Грандиозный. Идет спор. Бухаринцы считают - старую Москву ломать не надо. Следует сохранить в неприкосновенности, как музей древности. Начать строить совершенно новую Москву на западе и юго-западе за Воробьевыми горами. Туда перенести все учреждения и всю деловую и торговую деятельность.

Руководители парторганизаций считают - надо совместить переустройство старой Москвы со строительством новой на западе и юго-западе. Так, чтобы вся Москва в корне обосновалась и благоустроилась. Конечно, это правильно. Зачем же старую оставлять в рутине.

Строитель ДнепроГЭСа. 1928-1929 годы. Фото: РИА Новости

1931 ГОД

Константин Измайлов

18 апреля. Суббота. На строительстве Чернореченского цементно-известкового завода. Пятый день дуют холодные жгучие ветра с северо-восточной стороны. Холодно. Помещаемся вместе с курсантами на стройке, в общежитии, в новом, недостаточно оборудованном большом помещении. Деревянные койки, а постельные принадлежности свои. Помещение отапливается железными печками. Имеется сторожиха-уборщица. Освещение электрическое.

После работы курсанты-столяры поют, пляшут, надоедливо наигрывают на балалайках, накуривают в помещении, хоть топор вешай. Сушат свои грязные портянки, развешивая их над железными печками. Спорят, матерятся, кроют в бога мать. При матерках стараются друг друга перематерить, перекричать, перепеть. [...]

Сегодня последний день Пасхи. На стройке работаю в качестве инструктора-столяра (или младший технадзор), оклад 110 рублей.

25 апреля. Суббота. [...] Дождик теплый, но для строительства это не мешает. Работа кипит неугомонно! Стучат колеса телег, задевая о камни, стучат и грохочут большие камни, опускаясь на дно глубоко вырытых котлованов под фундаменты. Надоедливо гремят механические мешалки, приводимые в движение электричеством. Они перемешивают бетон механическим путем.

На строительстве Чернореченского цементного завода имеется до 2000 рабочих разных квалификаций. Работа начинается ровно в 8 часов утра. С 12 часов и до часа обеденный перерыв. С часа дня и до 5 часов вечера работа. 55 минут беспрерывная работа, 5 минут перекур. На работе введена строгая трудовая дисциплина. На работу являются без опоздания, с работы уходят тоже без опоздания: прогудел гудок в 5 часов, все уходят с работы. Ровно и аккуратно бросают и уходят. [...]

Владимир Ситников

3 мая. Вчера ходил на Увек. Смотрел, как строится мост через Волгу. Он - давняя мечта жителей Саратова. О нем мы мечтали более 30 лет.

Я увидел на Увеке колоссальные сооружения. Огромное значение будет иметь мост для Саратова. Мне сказали, что строительство его закончится в 1932 году. Хорошо бы! Благодаря этому мосту наладится связь Саратова со всей Средней Азией.

По дороге (шел пешком с комбайнстроя) я любовался другими стройками: сооружаются теплоцентраль, кирпичный и лесопильный заводы. Благодаря этому строительству наш город значительно вырастет.

1932 ГОД

Борис Сущенко

8 мая. Второй день работеночка попалась "на ять". Работаем на бутовой кладке, строим фундамент для профессорского общежития. Камень неровный и очень тяжелый, попадаются такие камешки, что никак не поднимешь, килограм на 70. А силы нет. С питанием все то же. Сегодня был обед до смешного оригинален: на первое белая водичка вроде той, какая получается, если вымыть четверть из под молока. Напрасно я нырял в него ложкой, кроме микроскопического кусочка картошки ничего не обнаружил. Саннадзор составил акт, но поможет ли акт, если нет продуктов? До вечера не было в ларьке хлеба - на хлебозаводе перебои с мукой.

Я с 15/IV издержал уже 46,50, главным образом на конфеты. Поддерживаюсь черным хлебом и конфетами, а обеды только времяпровождение, хотя и стоит 28,50 в месяц. В шахматы уж несколько дней не играю, нет никакого желания умственно напрягаться.

На строительстве БАМа. 1936 год.

1935 ГОД

Николай Устрялов

7 сентября. Канал Волга - Москва. Грандиозная стройка. Вчера видел панораму работ. Параллельно железнодорожному пути тянутся бесконечные людские муравейники: заключенные искупают свои вины и "перековывают" свои души. Сейчас еще неясны контуры грядущего канала, - вернее, заложен смысл, технический разум той или иной работы: для профана. Но чувствуется, что совершается нечто громадное, великое, - и вот этот канал предстает символом всей нашей страны в ее теперешнем состоянии.

Скажут: копай, такой-сякой, умри, а копай!

И буду копать, и помру без единого звука ропота.

Иван Чистяков

16 ноября. Двадцатишестиградусный мороз и ураганный ветер. Холодно. Холодно на улице и в помещении. Дом построен так, что в нем больше вентиляции, чем материалу. Вошедший завхоз сообщает:

- Ничего, ребята, не смущайтесь такого мороза, будет в два раза холодней.

Порадовал.

Как вредна нераспорядительность человеческая. Не сделали до морозов земляное полотно, теперь мучают людей, срубая 30-сантиметровый слой вязкой как олово мороженой глины.

Дни за днями катятся, а впереди? Я не имею желания служить в армии, да тем более в БАМе. Но что делать? Было бы хоть тепло в помещении, где можно отдохнуть. И этого нет. Один бок греет буржуйка, а другой мерзнет. Развивается какая-то беспечность: ладно, как-нибудь. А каждый прожитый день - кусок жизни, который можно бы прожить, а не прозябать. Здесь не с кем молвить слово, с з/к нельзя, со стрелками тоже, сживешься - уже не командир. Мы простая кобылка, по окончании строительства незаметно сойдем с арены. Вся или большая тяжесть строительства лежит на нас, т.е. на стрелках команд и комвзводах.

1936 ГОД

Лидия Яшина

1-е Мая

Как радостно лица сияют

готовятся к празднику все

это май встречают

в счастливой прекрасной стране.

Работа кипит не смолкает

и радость все больше ясна

и каждый из нас знает,

что Май это значит весна.

Все шире растет наша стройка

поля и луга все цветут

и с новой победой на площадь

сегодня колоны идут.

В этой прекрастной стройки

получили новый закал

к концу второй пятилетки

построен Москва-Волга канал.

Так пусть сильней звучат трубы

и песни гремят сильней

ведь мы сегодня встречаем

прекрастный и радостный день

А. Кравченко. Днепрострой. 1931 год. Фото: РИА Новости

1939 ГОД

Дина Шварц

12 ноября. От мамы получили несколько писем. Она жива, здорова, работает на построечных работах. Ей дали пять лет за то, что она жена врага народа. За ней самой никаких преступлений нет. Мне ее очень жалко, я, наверно, пожертвую летом и поеду к ней. Это будет ей приятно, я тоже хочу увидеть маму. Она пишет, что хотя и трудно ей работать, но морально она удовлетворена, потому что участвует в большой стройке. [...]

1941 ГОД

Нина Костерина

4 января. Будто новогодний подарок - 31 декабря получили письмо от папы. Оно шло месяц. Папу с дорожного строительства перевели рабочим в буровую партию, которая исследует грунты для строительства мостов. Живет партия в палатках и кочует с одной реки на другую. Письмо опять бодрое, свежее. А на мамино ворчанье только и ответил: "О деле писать нечего".

И дальше - густые яркие краски о природе и о людях, с которыми живет и работает. В конце ноября, когда было послано письмо, буровая партия переселилась при пятидесятиградусном морозе на новую речку, которой еще нет и на карте. Прежде чем поставить палатку, им пришлось разгребать снег метровой толщины... И меж строк письма какая-то неуловимая ироническая улыбка. [...]

1948 ГОД

Федор Шулежко

На новой стройке

Тундра, как огромный пятнистый зверь, распласталась на многие версты. Перерезанная болотами, заносами снега, оврагами и пригорками, она таит для строителей массу препятствий и неожиданностей. Но чем сильнее ее сопротивление, тем решительней и ожесточенней напор человека, призванного покорить суровый север.

Люди не спят день и ночь, идет работа. Каждый шаг, каждый порыв проникнуты горячим желанием выполнить в срок почетное задание партии и правительства, здесь [нрзб] усталости, забывают о времени, отдыхе.

Умываясь снегом и освежая загорелые отважные лица строители на мшистом оттаявшем пригорке поспешно глотают свой завтрак... запивая его подогретым кофе, - и снова, вооруженные ломами, лопатами, кирками встают на свои места, успевая за смену сделать полторы-две нормы...

Пароходы впервые проходят по шлюзам канала Москва - Волга. 1937 год. Фото: РИА Новости

1953 ГОД

Света, школьница

2 марта. После лекции показали документальный фильм (цветной) "Волго-Дон". Такую гигантскую стройку можно было построить за такой короткий срок только при наличии мощной новейшей техники. И такая техника у нас была. Одни самоходные (комбайны) - экскаваторы, бульдозеры да землеснаряды что стоят!!!

Комсомольцы-облицовщики на стройплощадке Главного здания МГУ. 1951 год.

1955 ГОД

Александр Маслов

22 января. 15-го я ехал на машине в Томск. Вместе со мною ехал один калмык. Он оказывается ранее был посажен в тюрьму. [...] Он говорил, что был на строительстве МГУ. Кормили их там замечательно, но заработок был небольшой - 100-120 р. Были также и большие зачеты срока.

Иван Селезнев

4 марта. Вчера в первый раз был в МГУ на Ленинских горах. [...]

Университет произвел большое впечатление. Это целый учебный комбинат. Дорого обошлось строительство его, дорого стоит и содержание его. Но для науки этого не жаль.

Что нам стоит дом построить? 1956 год. Фото: РИА Новости

1956 ГОД

Аноним, молодая учительница физики

3 мая. Сейчас у меня еще осталась мечта - найти счастье в жизни любой ценой. Я собираюсь ехать в Братск - комсомольскую подшефную стройку. Я знаю будет тяжело, но я хочу кипучей деятельности, а не прозябания и должна я в конце концов понять в какой век я живу, что творится в действительности кругом, остались ли честные и интересные люди на земле, есть ли "правда" в нашей жизни и какая она.

1960 ГОД

Нина Бялосинская-Евкина

12 июня. Мои новые попутчики. Рая. Девятнадцать лет. Платьице синее в белый горошек.

Рая едет навсегда к тетке и бабушке. Хочет на стройку. Я предлагаю ее устроить.

Валя: Что-то мне не верится, что ты будешь на стройке.

Рая: Вот обязательно буду. Я еще когда в седьмом классе была, надеялась, может, мы всем классом поедем.

1962 ГОД

Виктор А.

28 августа. [...] Днём с Иваном ходили на стройку. На берегу Волги строят 4 больших дома для строителей ГРЭС. Хорошие дома. С паровым отоплением, водоснабжением. Посмотрел, как работают на стройке. Это, конечно, беглый осмотр. Но многое успеешь увидеть. На первый взгляд кажется, что многие ничего не делают. Но это не так. Они работают ушами, глазами, решают как лучше выполнить работу. Зато здесь широко распространены (на строительстве домов и в других местах) частые перерывы (перекуры).

Затем наблюдал, как трактор С-80 вытаскивал из глинистой почвы застрявший в песке ДТ-54, автомашину и экскаватор. Был около вагончиков, где живут рабочие с ГРЭСа. Вечером ходил к сестре Вале. Живут в вагончиках, обстановка хорошая.

1970 ГОД

Алла Сарибан

16 августа. С 29/VII по 5/VIII я была на стройке в пос[елке] Териберка Мурманская обл[асть].

Вкалывали с 8 утра до 8 вечера. Сначала работали в СМУ, подготовка к штукатурке и штукатурка дома - я дранку заколачивала дней 10. Затем меня отправили в бригаду ремонтников - ремонтировали мы с Алиной дом для директора школы, потом перешли на некий большой дом, потом 2 дня - копание теплотрассы, тяжелая работа, потом опять тот большой "15ый дом" (№ дома на гл[авной] улице), денёк таскали дрова с Федоровой и Инной Мацевич, потом работа на свинарнике - готовила штукатурку. [...]

Вообщем, я проявила себя очень слабым человеком - за месяц я настолько выдохлась, что держалась только на том же комплексе чувств, что во время сессии, и Леночка Чикислова сказала мне, что я должна отваливать, если не хочу "сломаться" окончательно, а вообще-то всю предыдущую неделю у меня была то тоска, то глаза на мокром месте - и гл[авное], всё время какое-то напряжение. [...]

Но гл[авное] здесь - какая-то моральная сторона. Теперь я поняла, что значит "сломаться".

Но вообще наблюдать ту жизнь, сложные отнош[ения] между людьми было весьма любопытно и поучительно.

1973 ГОД

Людмила Шилина

30 октября. Сегодня на классном часе было комсомольское собрание, а после него наш практикант по химии Александр Иванович (хоть он и студент 4-го курса, но называть его нужно по отчеству) рассказывал о студенческих отрядах. Как мне хочется поскорее учиться в институте, поехать со студенческим отрядом куда-нибудь на стройку. Ведь они работают не только в нашей области, и в другие города выезжают. Было бы здорово! Например, куда-нибудь на Сахалин. Я вот что еще думаю - хорошо было бы поехать на какую-нибудь комсомольскую стройку - на КАМАЗ, например, или в Самотлор. Да мало ли где сейчас стройки комсомольские. Жаль, что сейчас уже все целинные земли освоены.

"Яростный строй гитар - яростный стройотряд!"

1975 ГОД

Лиа Малявина

19 января. Так вот я очутилась "вне жизни"...На работе не нужна (есть пенсия - больше зарплаты среднего служащего), няней не умею, т.к. боюсь "самостоятельности" внука, мужу тоже не так уж очень нужна, т.к. у него и хобби, и тоже усталость. Сейчас бы уехать на крупную стройку и гореть в работе! Но кто возьмет пенсионерку 60 лет? А ведь я стала бы на 30 лет моложе...

1978 ГОД

Олег Амитров

25 сентября. Первый из трёх дней моей работы на строительстве нового музея (сейчас у нас каждый должен отработать три дня. В бригадах - по 5 человек, но нас было только трое: Галя Ушатинская, Катя Дмитриева и я, остальных двоих нет в Москве). Мы делали довольно тяжёлую работу: чистили подвалы домика-подстанции и ещё я копал около этого дома яму для отвода грунтовых вод. Устали, но зато нас отпустили довольно рано.

26 сентября. На стройке нас было уже четверо: вернулся из Японии Ю. Губин. Работали в основном в главном здании, сбрасывали сквозь дырки в потолке с верхнего этажа на нижний керамзит, разносили его по будущим кабинетам. Работали вместе с настоящими рабочими, поэтому много "перекуривали" и кончили поздно. Но я ещё успел вечером сходить с бабонькой О. К. на улицу Разина, где слушали интересную лекцию архитектора Виноградова об истории Пречистенки.

Публикация подготовлена М.А. Мельниченко за счет гранта Российского научного фонда (проект N19-18-00221).