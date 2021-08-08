В Армении в ДТП погиб российский военный, четверо ранены

В Армении в результате дорожно-транспортного происшествия погиб военнослужащий российской военной базы, четверо военных ранены. Как сообщили в пресс-службе Южного военного округа, авария произошла в воскресенье, 8 августа, около 7 часов утра на трассе Гюмри - Ереван в районе населенного пункта Талин.

В пресс-службе отметили, что, по предварительной информации, военнослужащий-контрактник не справился с управлением личного автомобиля, который опрокинулся в кювет.

Контрактник от полученных травм скончался на месте. Четверо его попутчиков, также военнослужащих контрактной службы, с травмами средней степени тяжести были оперативно доставлены в лечебное учреждение. Там им была оказана вся необходимая медицинская помощь.

По факту аварии командование воинской части совместно с правоохранительными органами проводит проверку.