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08.08.2021 16:19
Рубрика: Власть

В Армении в ДТП погиб российский военный, четверо ранены

Текст: Александр Степанов

В Армении в результате дорожно-транспортного происшествия погиб военнослужащий российской военной базы, четверо военных ранены. Как сообщили в пресс-службе Южного военного округа, авария произошла в воскресенье, 8 августа, около 7 часов утра на трассе Гюмри - Ереван в районе населенного пункта Талин.

Фото: Минобороны РФ
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В пресс-службе отметили, что, по предварительной информации, военнослужащий-контрактник не справился с управлением личного автомобиля, который опрокинулся в кювет.

Контрактник от полученных травм скончался на месте. Четверо его попутчиков, также военнослужащих контрактной службы, с травмами средней степени тяжести были оперативно доставлены в лечебное учреждение. Там им была оказана вся необходимая медицинская помощь.

По факту аварии командование воинской части совместно с правоохранительными органами проводит проверку.

Власть Безопасность Армия В мире экс-СССР Армения

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