В Москве за сутки выявили 2 761 новый случай COVID-19

В столице выявили 2 761 новый случай заражения COVID-19. За сутки госпитализировано 757 человек. На ИВЛ находятся 373 человека. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

В городе выздоровели еще 3 052 пациента после прохождения лечения от коронавируса. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 389 595. За сутки скончались 63 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

В оперативном штабе напомнили, что победу над пандемией принесет только вакцинация. Там призвали сделать прививку от COVID-19 в одном из центров вакцинации на базе поликлиник или точке работы выездных бригад в общественных местах, например в одном из крупнейших в Европе центров вакцинации в Гостином дворе. Подробная информация опубликована на сайте mos.ru/privivka/.