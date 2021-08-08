Новости

Сенатор прокомментировал идею КПРФ о рабочей шестидневке 12:35
Президент "Барселоны" подтвердил переход Месси в "ПСЖ" 12:28
Вяхирева признана самым ценным игроком Олимпиады в Токио 12:17
В Москве за сутки выявили 2 761 новый случай COVID-19 12:05
Мишустин подписал постановление о создании природного заказника в Коми 12:01
Последнее золото Олимпиады в Токио завоевали ватерполисты сборной Сербии 11:48
Россияне не пострадали в ДТП на северо-западе Турции 11:35
ФСБ рассекретила доказательства подготовки Японии к войне с СССР 11:30
Глава ФГР раскритиковал судейство в финале женского гандбольного турнира ОИ 11:22
В Сочи девять самолетов не смогли приземлиться из-за грозы 11:18
Кубинский боксер Энди Крус стал олимпийским чемпионом Игр в Токио 11:02
На Кубани число отравившихся в поезде детей увеличилось до 87 10:45
В Москве на ТТК столкнулись пять автомобилей 10:38
Эксперт раскрыл секрет выгодной покупки валюты 10:37
Экс-депутат Рады обвинил президента Украины Зеленского в обмане 10:06
В Турции 14 человек погибли в ДТП с автобусом 09:56
В Анапе дрон впервые в России спас тонувшего в море человека 09:46
В Сарове объявлен режим ЧС из-за пожара в мордовском заповеднике 09:32
Инфекционисты рассказали, как избежать вспышек COVID-19 в школах 09:27
Американские волейболистки впервые выиграли Олимпиаду 09:18
Ган нокаутировал Льюиса и стал временным чемпионом UFC в тяжелом весе 08:54
Россия - Франция - онлайн-трансляция финала гандбольного турнира ОИ-2020 08:45
В Чикаго офицер полиции погибла в результате стрельбы на улице 08:38
Россияне рассказали, на что тратят налоговый вычет 08:26
Блогер из Китая восхитился продуктами из российских супермаркетов 08:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
10 августа - пресс-конференция, посвященная МСБ и российскому рынку ВЭД
10 августа - пресс-конференция, посвященная МСБ и российскому рынку ВЭД
Новые уловки мошенников: гражданам без их ведома переводят микрозаймы
Новые уловки мошенников: гражданам без их ведома переводят микрозаймы
Гидрометцентр предупредил об аномальной жаре в ряде регионов России
Гидрометцентр предупредил об аномальной жаре в ряде регионов России
08.08.2021 12:05
Рубрика: Общество

В Москве за сутки выявили 2 761 новый случай COVID-19

Текст: Любовь Проценко

В столице выявили 2 761 новый случай заражения COVID-19. За сутки госпитализировано 757 человек. На ИВЛ находятся 373 человека. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Мурашко назвал третью волну коронавируса более агрессивной

В городе выздоровели еще 3 052 пациента после прохождения лечения от коронавируса. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 389 595. За сутки скончались 63 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

В оперативном штабе напомнили, что победу над пандемией принесет только вакцинация. Там призвали сделать прививку от COVID-19 в одном из центров вакцинации на базе поликлиник или точке работы выездных бригад в общественных местах, например в одном из крупнейших в Европе центров вакцинации в Гостином дворе. Подробная информация опубликована на сайте mos.ru/privivka/.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19 Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

Сенатор прокомментировал идею КПРФ о рабочей шестидневке
Сборная России заняла пятое место в медальном зачете Олимпиады-2020
На Кубани число отравившихся в поезде детей увеличилось до 87
Россияне не пострадали в ДТП на северо-западе Турции
Один россиянин заразил коронавирусом полторы тысячи человек
Когда переболевшим COVID-19 угрожают тромбозы
Давят ли дискуссии в соцсетях на судебные решения