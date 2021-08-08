В США назвали признаки краха американского влияния

Обозреватель National Interest Марк Кац назвал признаки того, что американскому влиянию и гегемонии на планете пришел конец. Главным образом об этом свидетельствует то, как Америка отреагировала на вызовы начала XXI века.

По мнению Каца, о конце доминирования Вашингтона свидетельствует тот факт, что он не смог одержать верх в крупномасштабных и длительных военных операциях в Афганистане и Ираке. Кроме того, США уступили инициативу РФ, Ирану и Турции в урегулировании конфликтов в Сирии, Йемене и Ливии. Также Вашингтон не сумел помешать подъему Китая, утверждению его господства в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях и расширению влияния в рамках экономической инициативы "Один пояс - один путь".

Помимо этого, американским властям так и не удалось сблизиться со своими противниками: к примеру, администрация бывшего президента США Дональда Трампа хотела наладить контакты с КНДР и Ираном. Вашингтон также не нашел способа воздействовать на своих союзников, чтобы те не сотрудничали с его соперниками.

По словам Каца, вывод американских военных из Афганистана и планируемый уход из Ирака в конце 2021 года сигнализируют о том, что однополярный мир во главе с США (если он вообще существовал) заканчивается.