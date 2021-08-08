Новости

Диетолог дала рекомендации для любителей арбуза 18:45
В США назвали признаки краха американского влияния 18:36
Завершился мотопробег "Ночных волков" по маршруту Москва - Сахалин - Крым 18:22
Кызыл накрыл дым от лесных пожаров в соседних регионах 18:10
Экс-президент Киргизии Аскар Акаев вылетел из Бишкека в Москву 18:08
Звезду "Отряда самоубийц" Юэля Киннамана обвинили в изнасиловании 18:02
Аналитики подсчитали средние расходы на свадьбу в России 18:00
Японские читатели Yahoo News Japan возмущены судейством на ОИ-2020 17:40
Сборная Кубы показала лучший результат на Олимпийских играх с 2004 года 17:40
"Я могла не вернуться к жизни": Светличная о своем обращении к врачу 17:38
От рака умерла актриса из "Клиники" Марки Пост 17:25
Два человека скончались в Сербии от лихорадки Западного Нила 17:21
СМИ: У "Богемской рапсодии" появится сиквел 17:21
Роднина оценила результаты российских олимпийцев 17:20
Вышел русский трейлер "Демоника" - хоррора режиссера "Района №9" 17:13
Американский актер Тревор Мур трагически погиб в 41 год 17:02
Биткоин превысил отметку в 45 тысяч долларов 16:47
Футболист "Нижнего Новгорода" Иван Миладинович остается в больнице 16:41
В Армении в ДТП погиб российский военный, четверо ранены 16:19
В Париже не сумели поднять олимпийский флаг над Эйфелевой башней 16:15
Эксперт назвал популярные за рубежом российские товары 16:02
Путин примет участие в конференции Совбеза ООН по морской безопасности 15:57
В РСТ предложили создать национальный турмаршрут "Винные дороги России" 15:33
Путин проведет видеовстречу с российскими паралимпийцами перед Токио 15:26
Эксперт объяснил, почему не стоит брать кредит на первый взнос по ипотеке 14:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
10 августа - пресс-конференция, посвященная МСБ и российскому рынку ВЭД
10 августа - пресс-конференция, посвященная МСБ и российскому рынку ВЭД
Новые уловки мошенников: гражданам без их ведома переводят микрозаймы
Новые уловки мошенников: гражданам без их ведома переводят микрозаймы
Гидрометцентр предупредил об аномальной жаре в ряде регионов России
Гидрометцентр предупредил об аномальной жаре в ряде регионов России
08.08.2021 18:36
Рубрика: В мире

В США назвали признаки краха американского влияния

Текст: Диана Ковалева

Обозреватель National Interest Марк Кац назвал признаки того, что американскому влиянию и гегемонии на планете пришел конец. Главным образом об этом свидетельствует то, как Америка отреагировала на вызовы начала XXI века.

Власти США заявили об ускорении распространения COVID-19 в стране

По мнению Каца, о конце доминирования Вашингтона свидетельствует тот факт, что он не смог одержать верх в крупномасштабных и длительных военных операциях в Афганистане и Ираке. Кроме того, США уступили инициативу РФ, Ирану и Турции в урегулировании конфликтов в Сирии, Йемене и Ливии. Также Вашингтон не сумел помешать подъему Китая, утверждению его господства в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях и расширению влияния в рамках экономической инициативы "Один пояс - один путь".

Помимо этого, американским властям так и не удалось сблизиться со своими противниками: к примеру, администрация бывшего президента США Дональда Трампа хотела наладить контакты с КНДР и Ираном. Вашингтон также не нашел способа воздействовать на своих союзников, чтобы те не сотрудничали с его соперниками.

По словам Каца, вывод американских военных из Афганистана и планируемый уход из Ирака в конце 2021 года сигнализируют о том, что однополярный мир во главе с США (если он вообще существовал) заканчивается.

В мире США

Главное сегодня

Минобрнауки: Требований обязательной вакцинации всех студентов нет
Сенатор прокомментировал идею КПРФ о рабочей шестидневке
На Кубани число отравившихся в поезде детей увеличилось до 87
В Армении в ДТП погиб российский военный, четверо ранены
Россияне не пострадали в ДТП на северо-западе Турции
Почему полицейские американского Капитолия увольняются
Возвращение первого президента Кыргызстана стало зеркалом цветных революций