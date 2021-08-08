За сутки в России подтверждено 22 866 случаев COVID-19 в 85 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 8,5% - без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1 Москва 2761

2 Санкт-Петербург 1907

3 Московская область 1527

4 Нижегородская область 543

5 Свердловская область 514

6 Ростовская область 480

7 Пермский край 476

8 Воронежская область 473

9 Самарская область 467

10 Красноярский край 462

11 Иркутская область 399

12 Омская область 391

13 Республика Крым 388

14 Челябинская область 358

15 Оренбургская область 352

16 Ставропольский край 338

17 Волгоградская область 326

18 Хабаровский край 314

19 Астраханская область 285

20 Тюменская область 285

21 Республика Коми 281

22 Алтайский край 277

23 Ульяновская область 270

24 Республика Башкортостан 268

25 Забайкальский край 264

26 Краснодарский край 259

27 Саратовская область 257

28 Приморский край 255

29 Тверская область 244

30 Липецкая область 239

31 Мурманская область 235

32 Ленинградская область 235

33 Пензенская область 232

34 Брянская область 230

35 Вологодская область 227

36 Архангельская область 219

37 Севастополь 207

38 Владимирская область 204

39 Республика Дагестан 204

40 Удмуртская Республика 200

41 Новосибирская область 199

42 Ярославская область 197

43 Кемеровская область 194

44 Курская область 191

45 Калининградская область 180

46 Ханты-Мансийский автономный округ 175

47 Республика Хакасия 172

48 Республика Карелия 168

49 Республика Бурятия 157

50 Белгородская область 152

51 Амурская область 140

52 Республика Саха (Якутия) 139

53 Костромская область 136

54 Ямало-Ненецкий автономный округ 132

55 Республика Тыва 131

56 Курганская область 131

57 Тульская область 131

58 Калужская область 130

59 Новгородская область 126

60 Кировская область 126

61 Ивановская область 124

62 Томская область 122

63 Рязанская область 122

64 Чеченская Республика 119

65 Псковская область 112

66 Республика Калмыкия 110

67 Сахалинская область 106

68 Смоленская область 104

69 Орловская область 97

70 Тамбовская область 94

71 Кабардино-Балкарская Республика 87

72 Республика Чувашия 77

73 Республика Мордовия 71

74 Республика Северная Осетия-Алания 67

75 Республика Марий Эл 61

76 Республика Адыгея 60

77 Республика Ингушетия 59

78 Камчатский край 55

79 Карачаево-Черкесская Республика 55

80 Республика Алтай 53

81 Республика Татарстан 50

82 Еврейская автономная область 42

83 Магаданская область 30

84 Чукотский автономный округ 15

85 Ненецкий автономный округ 14 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 6 447 750 случая (+0,36%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Москва 0,18%

2. Республика Татарстан 0,21%

3. Орловская область, Карачаево-Черкесская Республика, Смоленская область 0,24% За последние сутки подтверждено 787 смертей Москва 63

Санкт-Петербург 45

Краснодарский край 35

Пермский край 35

Иркутская область 32

Московская область 26

Алтайский край 26

Республика Дагестан 24

Красноярский край 22

Свердловская область 21

Нижегородская область 20

Пензенская область 19

Челябинская область 17

Ленинградская область 16

Саратовская область 16

Республика Крым 15

Волгоградская область 15

Ульяновская область 15

Самарская область 13

Воронежская область 12

Ростовская область 11

Ставропольский край 11

Владимирская область 10

Липецкая область 10

Астраханская область 10

Республика Чувашия 10

Тюменская область 10

Брянская область 9

Вологодская область 9

Мурманская область 9

Удмуртская Республика 9

Оренбургская область 9

Новосибирская область 9

Омская область 9

Республика Башкортостан 8

Курская область 7

Рязанская область 7

Тульская область 7

Ханты-Мансийский автономный округ 7

Республика Хакасия 7

Смоленская область 6

Новгородская область 6

Севастополь 6

Кемеровская область 6

Томская область 6

Забайкальский край 6

Калужская область 5

Орловская область 5

Ярославская область 5

Республика Марий Эл 5

Ямало-Ненецкий автономный округ 5

Республика Бурятия 5

Приморский край 5

Белгородская область 4

Карачаево-Черкесская Республика 4

Республика Северная Осетия - Алания 4

Ивановская область 3

Тамбовская область 3

Республика Коми 3

Чеченская Республика 3

Республика Мордовия 3

Республика Саха (Якутия) 3

Хабаровский край 3

Сахалинская область 3

Тверская область 2

Республика Адыгея 2

Республика Татарстан 2

Амурская область 2

Магаданская область 2

Костромская область 1

Республика Карелия 1

Республика Калмыкия 1

Республика Ингушетия 1

Кировская область 1 За весь период по России умерло 164 881 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 15 669 человек Москва 3052

Московская область 1217

Санкт-Петербург 975

Красноярский край 510

Свердловская область 447

Нижегородская область 402

Ростовская область 361

Хабаровский край 328

Приморский край 292

Челябинская область 287

Оренбургская область 269

Волгоградская область 264

Иркутская область 264

Воронежская область 261

Саратовская область 226

Республика Крым 223

Тверская область 222

Брянская область 211

Пермский край 203

Самарская область 199

Кемеровская область 189

Вологодская область 185

Республика Дагестан 185

Курская область 174

Забайкальский край 173

Республика Карелия 171

Калининградская область 171

Ульяновская область 169

Смоленская область 162

Тюменская область 158

Архангельская область 157

Владимирская область 149

Ставропольский край 149

Омская область 137

Алтайский край 133

Севастополь 125

Ямало-Ненецкий автономный округ 123

Республика Коми 118

Ханты-Мансийский автономный округ 113

Ярославская область 97

Астраханская область 92

Удмуртская Республика 92

Калужская область 89

Ивановская область 88

Кабардино-Балкарская Республика 88

Сахалинская область 87

Республика Калмыкия 86

Курганская область 84

Тамбовская область 83

Новгородская область 83

Ленинградская область 80

Чеченская Республика 80

Липецкая область 79

Кировская область 77

Пензенская область 75

Республика Саха (Якутия) 75

Рязанская область 71

Республика Чувашия 71

Орловская область 63

Тульская область 59

Краснодарский край 59

Мурманская область 56

Костромская область 55

Еврейская автономная область 49

Республика Тыва 48

Томская область 48

Республика Бурятия 47

Республика Мордовия 45

Республика Ингушетия 44

Новосибирская область 44

Республика Марий Эл 39

Белгородская область 36

Республика Алтай 36

Амурская область 36

Республика Адыгея 33

Псковская область 29

Республика Башкортостан 27

Республика Северная Осетия - Алания 26

Магаданская область 17

Камчатский край 15

Карачаево-Черкесская Республика 11

Республика Татарстан 8

Чукотский автономный округ 8 За весь период выписано по выздоровлении по России - 5 755 507. ВОЗ: Новые штаммы коронавируса будут обозначать названиями созвездий