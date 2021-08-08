За сутки в России подтверждено 22 866 случаев COVID-19 в 85 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 8,5% - без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1 Москва 2761
- 2 Санкт-Петербург 1907
- 3 Московская область 1527
- 4 Нижегородская область 543
- 5 Свердловская область 514
- 6 Ростовская область 480
- 7 Пермский край 476
- 8 Воронежская область 473
- 9 Самарская область 467
- 10 Красноярский край 462
- 11 Иркутская область 399
- 12 Омская область 391
- 13 Республика Крым 388
- 14 Челябинская область 358
- 15 Оренбургская область 352
- 16 Ставропольский край 338
- 17 Волгоградская область 326
- 18 Хабаровский край 314
- 19 Астраханская область 285
- 20 Тюменская область 285
- 21 Республика Коми 281
- 22 Алтайский край 277
- 23 Ульяновская область 270
- 24 Республика Башкортостан 268
- 25 Забайкальский край 264
- 26 Краснодарский край 259
- 27 Саратовская область 257
- 28 Приморский край 255
- 29 Тверская область 244
- 30 Липецкая область 239
- 31 Мурманская область 235
- 32 Ленинградская область 235
- 33 Пензенская область 232
- 34 Брянская область 230
- 35 Вологодская область 227
- 36 Архангельская область 219
- 37 Севастополь 207
- 38 Владимирская область 204
- 39 Республика Дагестан 204
- 40 Удмуртская Республика 200
- 41 Новосибирская область 199
- 42 Ярославская область 197
- 43 Кемеровская область 194
- 44 Курская область 191
- 45 Калининградская область 180
- 46 Ханты-Мансийский автономный округ 175
- 47 Республика Хакасия 172
- 48 Республика Карелия 168
- 49 Республика Бурятия 157
- 50 Белгородская область 152
- 51 Амурская область 140
- 52 Республика Саха (Якутия) 139
- 53 Костромская область 136
- 54 Ямало-Ненецкий автономный округ 132
- 55 Республика Тыва 131
- 56 Курганская область 131
- 57 Тульская область 131
- 58 Калужская область 130
- 59 Новгородская область 126
- 60 Кировская область 126
- 61 Ивановская область 124
- 62 Томская область 122
- 63 Рязанская область 122
- 64 Чеченская Республика 119
- 65 Псковская область 112
- 66 Республика Калмыкия 110
- 67 Сахалинская область 106
- 68 Смоленская область 104
- 69 Орловская область 97
- 70 Тамбовская область 94
- 71 Кабардино-Балкарская Республика 87
- 72 Республика Чувашия 77
- 73 Республика Мордовия 71
- 74 Республика Северная Осетия-Алания 67
- 75 Республика Марий Эл 61
- 76 Республика Адыгея 60
- 77 Республика Ингушетия 59
- 78 Камчатский край 55
- 79 Карачаево-Черкесская Республика 55
- 80 Республика Алтай 53
- 81 Республика Татарстан 50
- 82 Еврейская автономная область 42
- 83 Магаданская область 30
- 84 Чукотский автономный округ 15
- 85 Ненецкий автономный округ 14
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 6 447 750 случая (+0,36%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Москва 0,18%
- 2. Республика Татарстан 0,21%
- 3. Орловская область, Карачаево-Черкесская Республика, Смоленская область 0,24%
За последние сутки подтверждено 787 смертей
- Москва 63
- Санкт-Петербург 45
- Краснодарский край 35
- Пермский край 35
- Иркутская область 32
- Московская область 26
- Алтайский край 26
- Республика Дагестан 24
- Красноярский край 22
- Свердловская область 21
- Нижегородская область 20
- Пензенская область 19
- Челябинская область 17
- Ленинградская область 16
- Саратовская область 16
- Республика Крым 15
- Волгоградская область 15
- Ульяновская область 15
- Самарская область 13
- Воронежская область 12
- Ростовская область 11
- Ставропольский край 11
- Владимирская область 10
- Липецкая область 10
- Астраханская область 10
- Республика Чувашия 10
- Тюменская область 10
- Брянская область 9
- Вологодская область 9
- Мурманская область 9
- Удмуртская Республика 9
- Оренбургская область 9
- Новосибирская область 9
- Омская область 9
- Республика Башкортостан 8
- Курская область 7
- Рязанская область 7
- Тульская область 7
- Ханты-Мансийский автономный округ 7
- Республика Хакасия 7
- Смоленская область 6
- Новгородская область 6
- Севастополь 6
- Кемеровская область 6
- Томская область 6
- Забайкальский край 6
- Калужская область 5
- Орловская область 5
- Ярославская область 5
- Республика Марий Эл 5
- Ямало-Ненецкий автономный округ 5
- Республика Бурятия 5
- Приморский край 5
- Белгородская область 4
- Карачаево-Черкесская Республика 4
- Республика Северная Осетия - Алания 4
- Ивановская область 3
- Тамбовская область 3
- Республика Коми 3
- Чеченская Республика 3
- Республика Мордовия 3
- Республика Саха (Якутия) 3
- Хабаровский край 3
- Сахалинская область 3
- Тверская область 2
- Республика Адыгея 2
- Республика Татарстан 2
- Амурская область 2
- Магаданская область 2
- Костромская область 1
- Республика Карелия 1
- Республика Калмыкия 1
- Республика Ингушетия 1
- Кировская область 1
За весь период по России умерло 164 881 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 15 669 человек
- Москва 3052
- Московская область 1217
- Санкт-Петербург 975
- Красноярский край 510
- Свердловская область 447
- Нижегородская область 402
- Ростовская область 361
- Хабаровский край 328
- Приморский край 292
- Челябинская область 287
- Оренбургская область 269
- Волгоградская область 264
- Иркутская область 264
- Воронежская область 261
- Саратовская область 226
- Республика Крым 223
- Тверская область 222
- Брянская область 211
- Пермский край 203
- Самарская область 199
- Кемеровская область 189
- Вологодская область 185
- Республика Дагестан 185
- Курская область 174
- Забайкальский край 173
- Республика Карелия 171
- Калининградская область 171
- Ульяновская область 169
- Смоленская область 162
- Тюменская область 158
- Архангельская область 157
- Владимирская область 149
- Ставропольский край 149
- Омская область 137
- Алтайский край 133
- Севастополь 125
- Ямало-Ненецкий автономный округ 123
- Республика Коми 118
- Ханты-Мансийский автономный округ 113
- Ярославская область 97
- Астраханская область 92
- Удмуртская Республика 92
- Калужская область 89
- Ивановская область 88
- Кабардино-Балкарская Республика 88
- Сахалинская область 87
- Республика Калмыкия 86
- Курганская область 84
- Тамбовская область 83
- Новгородская область 83
- Ленинградская область 80
- Чеченская Республика 80
- Липецкая область 79
- Кировская область 77
- Пензенская область 75
- Республика Саха (Якутия) 75
- Рязанская область 71
- Республика Чувашия 71
- Орловская область 63
- Тульская область 59
- Краснодарский край 59
- Мурманская область 56
- Костромская область 55
- Еврейская автономная область 49
- Республика Тыва 48
- Томская область 48
- Республика Бурятия 47
- Республика Мордовия 45
- Республика Ингушетия 44
- Новосибирская область 44
- Республика Марий Эл 39
- Белгородская область 36
- Республика Алтай 36
- Амурская область 36
- Республика Адыгея 33
- Псковская область 29
- Республика Башкортостан 27
- Республика Северная Осетия - Алания 26
- Магаданская область 17
- Камчатский край 15
- Карачаево-Черкесская Республика 11
- Республика Татарстан 8
- Чукотский автономный округ 8
За весь период выписано по выздоровлении по России - 5 755 507.