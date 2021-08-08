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08.08.2021 11:20
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 22 866 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 8,5% - без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1 Москва 2761
  • 2 Санкт-Петербург 1907
  • 3 Московская область 1527
  • 4 Нижегородская область 543
  • 5 Свердловская область 514
  • 6 Ростовская область 480
  • 7 Пермский край 476
  • 8 Воронежская область 473
  • 9 Самарская область 467
  • 10 Красноярский край 462
  • 11 Иркутская область 399
  • 12 Омская область 391
  • 13 Республика Крым 388
  • 14 Челябинская область 358
  • 15 Оренбургская область 352
  • 16 Ставропольский край 338
  • 17 Волгоградская область 326
  • 18 Хабаровский край 314
  • 19 Астраханская область 285
  • 20 Тюменская область 285
  • 21 Республика Коми 281
  • 22 Алтайский край 277
  • 23 Ульяновская область 270
  • 24 Республика Башкортостан 268
  • 25 Забайкальский край 264
  • 26 Краснодарский край 259
  • 27 Саратовская область 257
  • 28 Приморский край 255
  • 29 Тверская область 244
  • 30 Липецкая область 239
  • 31 Мурманская область 235
  • 32 Ленинградская область 235
  • 33 Пензенская область 232
  • 34 Брянская область 230
  • 35 Вологодская область 227
  • 36 Архангельская область 219
  • 37 Севастополь 207
  • 38 Владимирская область 204
  • 39 Республика Дагестан 204
  • 40 Удмуртская Республика 200
  • 41 Новосибирская область 199
  • 42 Ярославская область 197
  • 43 Кемеровская область 194
  • 44 Курская область 191
  • 45 Калининградская область 180
  • 46 Ханты-Мансийский автономный округ 175
  • 47 Республика Хакасия 172
  • 48 Республика Карелия 168
  • 49 Республика Бурятия 157
  • 50 Белгородская область 152
  • 51 Амурская область 140
  • 52 Республика Саха (Якутия) 139
  • 53 Костромская область 136
  • 54 Ямало-Ненецкий автономный округ 132
  • 55 Республика Тыва 131
  • 56 Курганская область 131
  • 57 Тульская область 131
  • 58 Калужская область 130
  • 59 Новгородская область 126
  • 60 Кировская область 126
  • 61 Ивановская область 124
  • 62 Томская область 122
  • 63 Рязанская область 122
  • 64 Чеченская Республика 119
  • 65 Псковская область 112
  • 66 Республика Калмыкия 110
  • 67 Сахалинская область 106
  • 68 Смоленская область 104
  • 69 Орловская область 97
  • 70 Тамбовская область 94
  • 71 Кабардино-Балкарская Республика 87
  • 72 Республика Чувашия 77
  • 73 Республика Мордовия 71
  • 74 Республика Северная Осетия-Алания 67
  • 75 Республика Марий Эл 61
  • 76 Республика Адыгея 60
  • 77 Республика Ингушетия 59
  • 78 Камчатский край 55
  • 79 Карачаево-Черкесская Республика 55
  • 80 Республика Алтай 53
  • 81 Республика Татарстан 50
  • 82 Еврейская автономная область 42
  • 83 Магаданская область 30
  • 84 Чукотский автономный округ 15
  • 85 Ненецкий автономный округ 14

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 6 447 750 случая (+0,36%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Москва 0,18%
  • 2. Республика Татарстан 0,21%
  • 3. Орловская область, Карачаево-Черкесская Республика, Смоленская область 0,24%
За последние сутки подтверждено 787 смертей
  • Москва 63
  • Санкт-Петербург 45
  • Краснодарский край 35
  • Пермский край 35
  • Иркутская область 32
  • Московская область 26
  • Алтайский край 26
  • Республика Дагестан 24
  • Красноярский край 22
  • Свердловская область 21
  • Нижегородская область 20
  • Пензенская область 19
  • Челябинская область 17
  • Ленинградская область 16
  • Саратовская область 16
  • Республика Крым 15
  • Волгоградская область 15
  • Ульяновская область 15
  • Самарская область 13
  • Воронежская область 12
  • Ростовская область 11
  • Ставропольский край 11
  • Владимирская область 10
  • Липецкая область 10
  • Астраханская область 10
  • Республика Чувашия 10
  • Тюменская область 10
  • Брянская область 9
  • Вологодская область 9
  • Мурманская область 9
  • Удмуртская Республика 9
  • Оренбургская область 9
  • Новосибирская область 9
  • Омская область 9
  • Республика Башкортостан 8
  • Курская область 7
  • Рязанская область 7
  • Тульская область 7
  • Ханты-Мансийский автономный округ 7
  • Республика Хакасия 7
  • Смоленская область 6
  • Новгородская область 6
  • Севастополь 6
  • Кемеровская область 6
  • Томская область 6
  • Забайкальский край 6
  • Калужская область 5
  • Орловская область 5
  • Ярославская область 5
  • Республика Марий Эл 5
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 5
  • Республика Бурятия 5
  • Приморский край 5
  • Белгородская область 4
  • Карачаево-Черкесская Республика 4
  • Республика Северная Осетия - Алания 4
  • Ивановская область 3
  • Тамбовская область 3
  • Республика Коми 3
  • Чеченская Республика 3
  • Республика Мордовия 3
  • Республика Саха (Якутия) 3
  • Хабаровский край 3
  • Сахалинская область 3
  • Тверская область 2
  • Республика Адыгея 2
  • Республика Татарстан 2
  • Амурская область 2
  • Магаданская область 2
  • Костромская область 1
  • Республика Карелия 1
  • Республика Калмыкия 1
  • Республика Ингушетия 1
  • Кировская область 1

За весь период по России умерло 164 881 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 15 669 человек
  • Москва 3052
  • Московская область 1217
  • Санкт-Петербург 975
  • Красноярский край 510
  • Свердловская область 447
  • Нижегородская область 402
  • Ростовская область 361
  • Хабаровский край 328
  • Приморский край 292
  • Челябинская область 287
  • Оренбургская область 269
  • Волгоградская область 264
  • Иркутская область 264
  • Воронежская область 261
  • Саратовская область 226
  • Республика Крым 223
  • Тверская область 222
  • Брянская область 211
  • Пермский край 203
  • Самарская область 199
  • Кемеровская область 189
  • Вологодская область 185
  • Республика Дагестан 185
  • Курская область 174
  • Забайкальский край 173
  • Республика Карелия 171
  • Калининградская область 171
  • Ульяновская область 169
  • Смоленская область 162
  • Тюменская область 158
  • Архангельская область 157
  • Владимирская область 149
  • Ставропольский край 149
  • Омская область 137
  • Алтайский край 133
  • Севастополь 125
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 123
  • Республика Коми 118
  • Ханты-Мансийский автономный округ 113
  • Ярославская область 97
  • Астраханская область 92
  • Удмуртская Республика 92
  • Калужская область 89
  • Ивановская область 88
  • Кабардино-Балкарская Республика 88
  • Сахалинская область 87
  • Республика Калмыкия 86
  • Курганская область 84
  • Тамбовская область 83
  • Новгородская область 83
  • Ленинградская область 80
  • Чеченская Республика 80
  • Липецкая область 79
  • Кировская область 77
  • Пензенская область 75
  • Республика Саха (Якутия) 75
  • Рязанская область 71
  • Республика Чувашия 71
  • Орловская область 63
  • Тульская область 59
  • Краснодарский край 59
  • Мурманская область 56
  • Костромская область 55
  • Еврейская автономная область 49
  • Республика Тыва 48
  • Томская область 48
  • Республика Бурятия 47
  • Республика Мордовия 45
  • Республика Ингушетия 44
  • Новосибирская область 44
  • Республика Марий Эл 39
  • Белгородская область 36
  • Республика Алтай 36
  • Амурская область 36
  • Республика Адыгея 33
  • Псковская область 29
  • Республика Башкортостан 27
  • Республика Северная Осетия - Алания 26
  • Магаданская область 17
  • Камчатский край 15
  • Карачаево-Черкесская Республика 11
  • Республика Татарстан 8
  • Чукотский автономный округ 8

За весь период выписано по выздоровлении по России - 5 755 507.

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