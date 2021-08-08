Залп всем боекомплектом стратегической подлодки показали на видео

30 лет назад в Баренцевом море стратегическая атомная подлодка К-407 (ныне "Новомосковск") выпустила из подводного положения весь боекомплект - 16 баллистических ракет Р-29 "Синева" с интервалом в 14 секунд. Операция называлась "Бегемот-2" и произвела большое впечатление на потенциальных противников Советского Союза (американцы смогли выпустить залпом лишь четыре ракеты с борта АПЛ Ohio).

Кроме рекорда и эффекта, залповая стрельба баллистическими ракетами имеет сугубо практическое значение - ответный ракетно-ядерный удар (а стратегические подлодки предназначены именно для него) необходимо нанести как можно скорее, пока противник не уничтожил субмарины вместе с боезапасом.

- Эмоций не было. В голове прокручивал только схему стрельбы. От исхода операции "Бегемот" в моей жизни зависело многое. Мне даже очередное звание придержали - мол, по результату. Я верил в свой корабль, верил в людей - особенно в старпома, механика и ракетчика. Мне сказали, что если даже 13 выпустим, уже успех. А мы все 16 шарахнули! Без единого сбоя. Как очередь из автомата выпустили - только многотонными ракетами, - приводятся в книге "Повседневная жизнь российских подводников" воспоминания командира К-407 Сергея Егорова.

Случайно ли так совпало или нет, но исторический свой залп подлодка дала в годовщину бомбардировки американцами Хиросимы