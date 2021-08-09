Постановление правительства Астраханской области от 7 августа 2021 года № 335-П "О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 04.04.2020 № 148-П"

В соответствии с протоколом заседания штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Астраханской области от 07.08.2021 и предложением главного государственного санитарного врача по Астраханской области от 07.08.2021 Правительство Астраханской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 04.04.2020 № 148-П "О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Астраханской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1.1. Пункт 8 постановления изложить в новой редакции:

" 8. Службе записи актов гражданского состояния Астраханской области проводить государственную регистрацию заключения брака в торжественной обстановке с соблюдением следующих условий:

- количество лиц, участвующих в мероприятии, не должно превышать 10 человек, включая работников органа ЗАГС, фотографов, видеографов и иных лиц, обеспечивающих проведение мероприятия, исходя из расчета один человек на 4 кв. м помещения;

- граждане, участвующие в мероприятии, обязаны соблюдать социальное дистанцирование (не менее 1,5 метра), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски).".

1.2. В Правилах поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями в период действия режима повышенной готовности на территории Астраханской области, утвержденных постановлением:

- подпункт 3.2 пункта 3 изложить в новой редакции:

"3.2. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски) в местах массового пребывания людей, при посещении мест приобретения товаров, работ, услуг (за исключением случаев нахождения посетителей в организациях общественного питания, помещениях фитнес-центров, плавательных бассейнов, иных организациях, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта, а также оказания услуг, получение которых посетителями с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания невозможно), при посещении объектов транспортной инфраструктуры, в общественном транспорте, легковом такси, на парковках, в лифтах, а также при контакте с другими гражданами, за исключением совместно проживающих граждан.";

- пункт 4 дополнить подпунктом 4.7 следующего содержания:

"4.7. Воздержаться от проведения и посещения свадебных, поминальных и иных массовых мероприятий.";

- пункт 8 изложить в новой редакции:

"8. Органы власти, органы местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области, организации и индивидуальные предприниматели, а также иные лица, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечивают:

- обязательное использование работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок);

- соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию);

- соблюдение санитарных требований к организации работы, исключающих риски инфицирования новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в соответствии с актами и рекомендациями Роспотребнадзора.";

- абзац первый пункта 101 изложить в новой редакции:

"101. Организациям всех форм собственности, индивидуальным предпринимателям не допускать оказание услуг и реализацию товаров посетителям без средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок), создав возможные условия для ношения средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок) (разъяснения для граждан, их реализация или бесплатная выдача посетителям), за исключением случаев нахождения посетителей в организациях общественного питания, помещениях фитнес-центров, плавательных бассейнов, иных организациях, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта, а также оказания услуг, получение которых посетителями с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания невозможно.";

- подпункты 16.1-16.4, 16.9 пункта 16 изложить в новой редакции:

"16.1. Работа объектов, проводящих досуговые, развлекательные, зрелищные, культурные, театрально-зрелищные, физкультурные, спортивные, выставочные, просветительские, рекламные, массовые и иные подобные мероприятия с очным присутствием граждан, в том числе в парках, торгово-развлекательных центрах, в иных местах массового посещения граждан, за исключением:

16.1.1. Работы:

- библиотек, обеспечивающих соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в библиотеках;

- музеев по показу выставок, экспозиций, проведению индивидуальных и групповых экскурсий с количеством не более 20 человек в группе с обеспечением социального дистанцирования (не менее 1,5 метра) между группами и посетителями музея, а также по организации просветительско-образовательных музейных мероприятий для групп учащихся общеобразовательных организаций, состоящих из одного класса, в количестве не более 30 человек с учетом соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора;

- зоопарков по организации посещения на открытом воздухе группой не более 5 человек по предварительной записи.

16.1.2. Работы учреждений спортивной подготовки, осуществляющих организацию тренировочного процесса для спортсменов спорта высших достижений и профессиональных спортивных клубов, обеспечивающих соблюдение рекомендации Роспотребнадзора по организации работы спортивных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-клубах).

16.1.3. Работы фитнес-центров, клубов компьютерного спорта, спортивных залов, предоставляющих физкультурно-оздоровительные услуги населению, плавательных бассейнов, обеспечивающих соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-клубах).

16.1.4. Работы музеев по экскурсионному обслуживанию на открытом воздухе на объектах показа ограниченных групп в количестве не более 50 человек.

16.1.5. Работы театрально-концертных, культурно-досуговых и цирковых организаций, обеспечивающих соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора.

16.1.6. Работы спортивных сооружений по проведению официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, в соответствии с приказом Министерства спорта Российской Федерации от 08.07.2020 № 497 "О проведении спортивных мероприятий на территории Российской Федерации".

16.1.7. Работы кинотеатров, обеспечивающих соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в кинотеатрах, при условии заполнения не более 50 процентов посадочных мест, рассадки зрителей с соблюдением социального дистанцирования, за исключением случаев, когда пришедшие на кинопоказ являются членами одной семьи или совместно проживающими гражданами.

16.1.8. Работы детских игровых комнат, площадок и детских развлекательных центров на открытом воздухе с учетом соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора.

16.2. Работа объектов оказания услуг общественного питания, за исключением:

- обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких объектов, доставки заказов;

- оказания услуг общественного питания в помещениях организаций работникам соответствующих организаций;

- оказания услуг общественного питания в гостиницах проживающим в них лицам;

- оказания услуг общественного питания, в том числе предоставляемых на открытом воздухе (в сезонных (летних) кафе, на летних открытых верандах, террасах), за исключением услуг по предоставлению кальянов для курения, при условии:

посадки не более четырех посетителей за одним столом, размещения столов с соблюдением дистанцирования на расстоянии 1,5 метра, обеспечения соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора по организации работы предприятий общественного питания в условиях сохранения рисков распространения COVID-19;

организации мест обработки рук антисептическими средствами;

обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок) персоналом как при контактах с посетителями, так и с другими работниками;

минимизации возможного скопления людей на стойках обслуживания посетителей, в том числе путем нанесения специальной разметки (не менее 1,5 метров между посетителями);

наличия бумажного одноразового меню или обеспечения выбора блюд и напитков бесконтактным способом;

исключения работы танцевальных площадок (зон);

проведения ежедневной (ежесменной) влажной уборки служебных помещений и мест общего пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат) с применением дезинфицирующих средств;

проведения 1 раз в сутки обеззараживания уличных беседок, скамеек, площадок у входа, банковских терминалов (при наличии), обработки всех контактных поверхностей (поручней, дверных ручек) - не реже одного раза в два часа, обработки спинок стульев, поверхностей столов, стульев - после каждого посетителя.

16.3. Работа объектов розничной торговли, за исключением:

- аптек и аптечных пунктов;

- объектов розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи и реализация связанных с данными услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов);

- объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости, указанных в настоящем постановлении;

- продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки;

- объектов, осуществляющих деятельность в сфере разносной розничной торговли (киоски, ларьки и др.) посредством предоставления товаров через "окно";

- объектов розничной торговли непродовольственными товарами с площадью торгового зала до 800 кв. м при условии:

одновременного нахождения в торговом зале объектов торговли одного человека на 4 кв. м;

организации условий обработки рук кожными антисептиками для персонала и посетителей (диспенсеры с антисептиками на входе);

обеспечения масочного режима в помещениях, обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок) персоналом как при контактах с посетителями, так и с другими работниками;

наличия средств индивидуальной защиты (масок) для реализации или бесплатной выдачи посетителям;

организации текущей уборки с использованием моющих и дезинфицирующих средств каждые 4 часа и ведения соответствующего журнала;

нахождения в торговом зале и у касс посетителей при условии соблюдения расстояния между ними не менее 1,5 метра (в том числе путем нанесения специальной разметки), при невозможности соблюдения расстояния - ограничить доступ посетителей в торговый зал;

соблюдения санитарных требований к организации работы, исключающих риски инфицирования новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в соответствии с актами и рекомендациями Роспотребнадзора.

16.4. Работа салонов красоты, парикмахерских, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина, за исключением:

- услуг, оказываемых дистанционным способом, в том числе с условием доставки;

- работы салонов красоты и парикмахерских, обеспечивающих соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора по организации работы салонов красоты и парикмахерских с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и оказывающих услуги гражданам по предварительной записи;

- работы бань и саун, обеспечивающих соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора по организации работы бань и саун с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (C0VID-19).

16.9. Санаторно-курортным организациям (санаториям), организациям, осуществляющим деятельность по предоставлению мест для временного проживания на территории Астраханской области, субъектам туристической индустрии обеспечить прием и размещение граждан (за исключением лиц в возрасте не старше 18 лет) при наличии у них одного из следующих документов:

- сертификата о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), полученного с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, в электронном виде или на бумажном носителе;

- документа, выданного медицинской организацией, подтверждающего прохождение полного курса вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

- документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) (в том числе отображаемого в мобильном приложении "Путешествую без COVID-19" для лиц, указанных в постановлении Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019") любым из методов, определяющих антиген возбудителя, с использованием диагностических препаратов и тест-систем, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, материал для которых отобран не ранее чем за три дня до дня вселения (размещения);

- документа о перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), либо сертификата о перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), из личного кабинета Единого портала государственных и муниципальных услуг в электронном виде или на бумажном носителе (для лиц, со дня выздоровления которых прошло не более шести месяцев до дня вселения (размещения).";

- в пункте 17:

дополнить подпунктом 17.8 следующего содержания:

"17.8. Предоставление государственных и иных услуг в помещениях многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Астраханской области, за исключением услуг, предоставление которых может осуществляться исключительно в помещениях указанных центров при условии обеспечения предварительной записи граждан.";

подпункт 17.8 считать подпунктом 17.9;

подпункт 17.9 изложить в новой редакции:

"17.9. Проведение:

- досуговых мероприятий в учреждениях, предоставляющих социальные услуги, организациях всех форм собственности индивидуальными предпринимателями;

- досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, театрально-зрелищных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных, массовых и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, в том числе в парках, торгово-развлекательных центрах, в иных местах массового посещения граждан, за исключением:

проведения культурных, театрально-зрелищных мероприятий на открытом воздухе с очным присутствием граждан с численностью участников не более одного человека на 4 кв. м;

проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, в соответствии с приказом Министерства спорта Российской Федерации от 08.07.2020 № 497 "О проведении спортивных мероприятий на территории Российской Федерации" с количеством зрителей не более 50 процентов от общей вместимости места проведения данных мероприятий и при условии соблюдения зрителями социального дистанцирования, а также при условии наличия у лиц, прибывших на территорию Астраханской области с целью участия в указанных мероприятиях, документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования материала на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), выданного не ранее чем за три календарных дня до дня прибытия на территорию Астраханской области;

проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в календарные планы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Астраханской области, муниципальных образований Астраханской области, с количеством зрителей не более 50 процентов от общей вместимости места проведения данных мероприятий и при условии соблюдения зрителями социального дистанцирования, а также при условии наличия у лиц, прибывших на территорию Астраханской области с целью участия в указанных мероприятиях, документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования материала на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), выданного не ранее чем за три календарных дня до дня прибытия на территорию Астраханской области;

проведения досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, выставочных, просветительских, массовых и иных подобных мероприятий в закрытых помещениях с очным присутствием граждан с численностью участников не более 50 человек органами ЗАГС, государственными учреждениями Астраханской области, обеспечивающими реализацию полномочий в сфере молодежной политики, а также в учреждениях культуры;

проведения с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора театрально-концертных, культурных мероприятий в закрытых помещениях с очным присутствием граждан при условии заполнения не более 50 процентов посадочных мест, рассадки зрителей с соблюдением социального дистанцирования, за исключением случаев, когда пришедшие на мероприятие являются членами одной семьи или совместно проживающими гражданами.";

- пункт 20 изложить в новой редакции:

"20. Установить, что с 08.08.2021 деятельность организаций, индивидуальных предпринимателей по предоставлению услуг в сфере общественного питания, культуры, физической культуры и спорта, услуг по демонстрации кинофильмов допускается при наличии у работников и у получателей услуг (за исключением лиц в возрасте не старше 18 лет) одного из следующих документов (сведений):

- сертификата о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), полученного с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, в электронном виде или на бумажном носителе;

- документа, выданного медицинской организацией, подтверждающего прохождение полного курса вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

- документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) (в том числе отображаемого в мобильном приложении "Путешествую без COVID-19" для лиц, указанных в постановлении Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019") любым из методов, определяющих антиген возбудителя, с использованием диагностических препаратов и тест-систем, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, материал для которых отобран не ранее чем за три дня до получения услуг;

- документа о перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), либо сертификата о перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), из личного кабинета Единого портала государственных и муниципальных услуг в электронном виде или на бумажном носителе (для лиц, со дня выздоровления которых прошло не более шести месяцев до дня получения услуг).";

- дополнить пунктами 22, 23 следующего содержания:

"22. Рекомендовать религиозным организациям обеспечивать:

- использование работниками, священнослужителями, а также гражданами при посещении религиозных объектов средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски);

- организацию условий обработки рук кожными антисептиками;

- соблюдение условий одновременного нахождения внутри религиозного объекта количества граждан (включая работников и священнослужителей) исходя из расчета один человек на 4 кв. м площади объекта.

23. Рекомендовать службам по вопросам похоронного дела обеспечивать использование гражданами, участвующими в процедуре погребения, средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок).".

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Астраханской области от 23.07.2021 № 321-П "О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 04.04.2020 № 148-П".

3. Постановление вступает в силу с 08.08.2021.

Губернатор Астраханской области И.Ю.Бабушкин







