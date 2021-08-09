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Рубрика: Власть

"ЕР" презентовала штаб общественной поддержки

Текст: Айсель Герейханова
Партия "Единая Россия" сегодня официально в Москве открыла штаб общественной поддержки. В его состав войдут представители НКО, доверенные лица партии, региональные активисты. В частности лидер группы "Любэ" Николай Расторгуев и народный артист России Владимир Машков одними из первых получили удостоверения членства в федеральном штабе.
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

"Штаб создан для более тесной координации и взаимодействия со всеми региональными штабами", - отметил его руководитель, сенатор, трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин.

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
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В церемонии открытия также принял участие глава МИД Сергей Лавров. Он отметил, что Запад использует международные организации, чтобы помешать выборам в Госдуму. Министр обратил внимание, что западные партнеры сейчас пытаются использовать международные организации для того, чтобы всячески затруднить проведение выборов, "использовали ОБСЕ для неприемлемых действий, которые прямо противоречат обязанностям секретариата этой организации и того Бюро, которое должно заниматься демократическими вопросами и правами человека".

"Мы знаем, что готовятся и дополнительные шаги, в том числе заранее [страны Запада] хотят подготовить почву для того, чтобы попытаться подвергнуть сомнению результаты наших выборов. Мы за этим следим, конечно же, и будем делать соответствующие выводы и принимать соответствующие меры", - сказал Лавров. Он подчеркнул, что при оценке итогов предстоящих выборов главным для РФ останется мнение ее народа.

Партии предстоит реализовать много проектов в разных отраслях считает, министр обороны Сергей Шойгу.

"Надо внедрять, приводить в жизнь все новые и новые проекты, которые послужат на благо страны: будь то здравоохранение или образование, будь то развитие транспортной системы страны", - сказал он.

Главный врач больницы № 40 в московской Коммунарке Денис Проценко сказал о необходимости "перезагрузки" системы здравоохранения. "Система должна меняться врачами. А главным интересом и главной ценностью в системе здравоохранения должен быть наш пациент", - сказал он.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова предложила поработать над логотипом партии "Единая Россия", чтобы изображенный на нем медведь не был одинок. "Мы говорим сегодня о защите семьи. Я смотрю на логотип "Единой России", мне кажется, что медведю одиноко - семьи не хватает. Мама, дети, медвежата - как-то это должно быть визуализировано", - сказала она.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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Руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева рассказала о задачах, которые стоят перед российским образованием. "За последний месяц мы объехали несколько регионов, собирали обратную связь от родителей, педагогов. И почти все говорят о необходимости усиления кадрового потенциала, о расширении и развитии образовательной инфраструктуры, обеспечении доступа к дополнительному образованию", - заявила на

Шмелева также прокомментировала обязательную вакцинацию студентов. "Я считаю, что принудительно студентов прививать нельзя и вообще ничто принудительное не может сработать эффективно. Чтобы ситуация была эффективна и безопасна для всех, надо собираться с союзом ректоров и с министерством и обсуждать. Мы против такого подхода, это дискриминация определенных категорий студентов", -сказала она.

В "ЕР" сообщили, что во всех регионах также появятся свои штабы общественной поддержки.

Власть Работа власти Внутренняя политика Партии "Единая Россия" Единый день голосования-2021

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