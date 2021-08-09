Указ губернатора Иркутской области от 6 августа 2021 года № 213-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 12 октября 2020 года № 279-уг"

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 12 октября 2020 года № 279-уг "О режиме функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" (далее - указ) следующие изменения:

1) в Перечне организаций и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых приостановлена (ограничена) в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), установленном указом:

пункт 2 дополнить подпунктом 10 следующего содержания:

"10) предоставление услуг детских игровых комнат и детских развлекательных центров (код ОКВЭД 2: 90, 93).";

в подпункте 2 пункта 3 слова ", услуг детских игровых комнат и детских развлекательных центров" исключить;

дополнить подпунктом 142 следующего содержания:

"142. Деятельность хозяйствующих субъектов, указанных в подпункте 10 пункта 2 настоящего Перечня, допускается при одновременном соблюдении следующих условий:

1) заполнение помещения посетителями не более 50% от установленной нормы;

2) соблюдение социальной дистанции между посетителями 1,5 метра;

3) соблюдение ограничений и предписаний, предусмотренных Правилами поведения при введении режима повышенной готовности на территории Иркутской области, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (Порядком передвижения на территории Иркутской области лиц и транспортных средств, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки), утвержденными указом Губернатора Иркутской области.";

2) в Перечне реализуемых на территории Иркутской области санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий, сил и средств, привлекаемых к проведению мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации, иных органов и должностных лиц, ответственных за осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации, определенном указом:

подпункт 7 пункта 13 признать утратившим силу;

приложение 1 дополнить строкой 80 следующего содержания:

80. ОГБУЗ "Братская детская городская больница"

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением подпункта 1 пункта 1 настоящего указа.

Подпункт 1 пункта 1 настоящего указа вступает в силу с 9 августа 2021 года.

3. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете "Областная", сетевом издании "Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области" (ogirk.ru), а также на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

И.И.Кобзев







