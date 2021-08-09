Кабмин разрабатывает программу по капремонту школ

По поручению президента правительство разрабатывает программу капитального ремонта школ. "Предстоит большая работа. Многие здания, где занимаются дети, физически и морально устарели. Надо приводить их в порядок, создавать комфортные условия для учебы и развития школьников", - подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

Кабмин также продолжит помогать регионам со строительством новых общеобразовательных учреждений. Так, в ходе поездки премьера на Северный Кавказ за помощью для завершения сельской школы обращался руководитель Северной Осетии. "Правительство выделит необходимые средства, - заверил Мишустин. - Федеральные инвестиции позволят закончить все работы уже в этом году и быстрее ввести здание в эксплуатацию, чтобы оно как можно скорее открыло свои двери для учеников". Министерство просвещения он попросил контролировать, как идет стройка.