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Рубрика: В мире

Лукашенко прокомментировал британские санкции: прихвостни США

Текст: Юрий Когалов

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал власти Великобритании прихвостнями США за то, что те ввели новые экономические санкции против Минска. Об этом он заявил во время "Большого разговора", комментируя последние шаги Лондона.

Фото: БЕЛТА/РИА Новости
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"Кто введет экономические санкции, Великобритания? Господь с вами. Да подавитесь вы этими санкциями в Великобритании. Мы тысячи лет не знали этой Великобритании и знать не хотим. Вы - прихвостни американские", - заявил Лукашенко.

По его мнению, подобный подход Запада грозит развязыванием мировой войны. Поэтому необходимо как можно скорее сесть за стол переговоров.

"А санкции - ну вводите, вводите. Поживем - увидим, к чему это приведет, если вы не образумитесь. Надо успокоиться, взять голову в руки и подумать, как нам выходить из этой ситуации", - отметил Лукашенко. "Вы же развяжете третью мировую войну. Вы что, к этому толкаете нас с россиянами? Вы что, хотите победить в этой войне? Не будет победителей. А если и будут, то это не вы. Поэтому успокойтесь", - добавил он.

В мире экс-СССР Беларусь Санкции и антисанкции

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