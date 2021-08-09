Указ главы Республики Марий Эл от 9 августа 2021 года № 128 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Марий Эл от 17 марта 2020 г. № 39"

Новости

Билеты по "невозвратному" тарифу в РЖД будут продавать с 25%-ной скидкой 20:45
Стартует экспедиция по поиску следов Ледового побоища на Чудском озере 20:32
В МИД РФ отреагировали на провокацию у посольства России в Токио 20:29
МИД: Россия запретила въезд ряду британских подданных 20:02
В Польше суд отказался закрыть дело об оскорблении президента 19:54
Глава "Сириуса" выступила против принудительной вакцинации студентов 19:44
Глава СК РФ взял на контроль расследование аварии в Саратовской области 19:22
На Красной площади проходит чествование российских олимпийцев 19:19
Лавров заявил о бессмысленности попыток политизировать спорт 19:11
Кузнецова предложила распространять в регионах опыт создания соцгостиниц 18:53
Клишас: Вместо ужесточения условий УДО осужденных надо развивать пробацию 18:38
В Ленобласти задержали мужчину, ворвавшегося в детский сад 18:28
Лукашенко: Беларусь голыми руками уже не возьмут никогда 18:25
Путин поручил Управлению по приграничному сотрудничеству новые функции 18:19
ЦИК направляет комиссию в Санкт-Петербург для проверки жалоб 18:14
Посол РФ оценил новые антироссийские санкции США 18:08
Аксенов: В Крыму всегда будут рады видеть белорусского руководителя 18:07
Уровень воды на Площади Сан-Марко в Венеции впервые достиг 100 см 17:47
Последние российские спортсмены вернулись с Олимпиады в Москву 17:32
Путин дал указания на случай новых антиковидных ограничений 17:28
Путин рекомендовал губернаторам взять под контроль вакцинацию от COVID-19 17:28
Верховный суд подтвердил наличие у Грудинина зарубежных активов и признал законным его снятие с выборов 17:25
Суд продлил арест жителю Сочи, застрелившему двух приставов 17:25
Лукашенко прокомментировал британские санкции: прихвостни США 17:12
Путин поручил помочь пострадавшим от пожаров 17:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
9 августа 2021 г.

Указ главы Республики Марий Эл от 9 августа 2021 года № 128 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Марий Эл от 17 марта 2020 г. № 39"

Дата подписания 9 августа 2021 г.
Опубликован 9 августа 2021 г.

Документ является поправкой к

Указ главы Республики Марий Эл от 12 января 2021 года № 2 "О внесении изменения в Указ Главы Республики Марий Эл от 17 марта 2020 г. № 39"

1. Внести в Указ Главы Республики Марий Эл от 17 марта 2020 г. № 39 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Республики Марий Эл в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (портал "Марий Эл официальная" (portal.mari.ru/pravo), 17 марта 2020 г., № 17032020020007, 27 марта 2020 г., №27032020020011, 30 марта 2020 г., № 30032020020012, 3 апреля 2020 г., № 03042020020013, 15 апреля 2020 г., № 15042020020016, 16 апреля 2020 г., № 16042020020017, 20 апреля 2020 г., № 20042020020018, 29 апреля 2020 г., № 29042020020021, 8 мая 2020 г., № 08052020020023, 29 мая 2020 г., № 29052020020031, 20 июня 2020 г., № 20062020020033, 29 июня 2020 г., № 29062020020036, 17 июля 2020 г., № 17072020020037, 24 июля 2020 г., № 24072020020038, 12 августа 2020 г., № 12082020020042, 4 сентября 2020 г., № 04092020020046, 25 сентября 2020 г., № 25092020020050, 16 октября 2020 г., № 16102020020054, 12 ноября 2020 г., № 12112020020056; 12 января 2021 г., № 12012021020002, 10 февраля 2021 г., № 10022021020004, 15 марта 2021 г., № 15032021020012, 19 апреля 2021 г., № 19042021020015, 29 мая 2021 г., № 29052021020021, 15 июня 2021 г., № 15062021020025, 2 июля 2021 г., № 02072021020028, 23 июля 2021 г., № 23072021020034) следующие изменения:

а) в пункте 1 слова "до 9 августа 2021 г." заменить словами "до 13 сентября 2021 г.";

б) в пункте 2 слова "до 9 августа 2021 г." заменить словами "до 13 сентября 2021 г.";

в) в пункте 3 слова "до 9 августа 2021 г." заменить словами "до 13 сентября 2021 г.";

г) в подпункте "а" пункта 6 слова "по 9 августа 2021 г." заменить словами "по 13 сентября 2021 г.";

д) в пункте 7.1:

в абзаце первом слова "по 9 августа 2021 г." заменить словами "по 13 сентября 2021 г.";

в подпункте "б":

в абзаце первом слова "являющиеся собственниками торгово-развлекательных центров (комплексов)" заменить словами "являющиеся собственниками торговых, торгово-развлекательных центров (комплексов)";

абзац второй дополнить словами "в случае отсутствия отдельного наружного (уличного) входа (выхода)";

е) в пункте 7.2:

в абзаце первом слова "по 9 августа 2021 г." заменить словами "по 13 сентября 2021 г.";

абзац второй изложить в следующей редакции:

"приостановить оказание услуг общественного питания в торговых, торгово-развлекательных центрах (комплексах) (за исключением продажи товаров, обслуживания навынос без посещения гражданами помещений предприятий, доставки заказов и оказания бытовых услуг) в случае отсутствия отдельного наружного (уличного) входа (выхода);";

ж) в абзаце первом пункта 7.3 слова "по 9 августа 2021 г." заменить словами "по 13 сентября 2021 г.";

з) дополнить пунктом 16 следующего содержания:

"16. Для подтверждения выполнения постановления главного санитарного врача по Республике Марий Эл от 22 июля 2021 г. № 1 "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям" организациям независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Республики Марий Эл, на которые указанным постановлением главного санитарного врача по Республике Марий Эл возложена обязанность по обеспечению проведения профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным категориям (группам) граждан, подлежащих обязательной вакцинации, в срок до 1 сентября 2021 г. представить по адресу электронной почты: vak@gov.mari.ru сведения по формам согласно приложению № 3 к настоящему Указу. Формы для заполнения в формате *.xls расположены по ссылке: http://mari-el.gov.ru/dis.

Представленные сведения подлежат проверке с использованием государственных информационных систем и ресурсов с подтверждением соответствия таких сведений требованиям постановления главного санитарного врача по Республике Марий Эл от 22 июля 2021 г. № 1 "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям.";

и) пункты 16 и 17 считать соответственно пунктами 17 и 18;

к) дополнить приложением № 3 (прилагается).

2. Министерству промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл в соответствии с пунктом 1 настоящего Указа в оперативном порядке разработать и внести на рассмотрение Правительства Республики Марий Эл проект решения о внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих деятельность на территории Республики Марий Эл в период действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Республики Марий Эл в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденный Правительством Республики Марий Эл.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Марий Эл А.Евстифеев



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией

Перечень сведений по отдельным категориям (группам) граяодан, подлежащих обязательной вакцинации в соответствии с требованиями постановления главного санитарного врача по Республике Марий Эл от 22 июля 2021 г. № 1 «О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям»
(pdf, PDF, 45 Кб)