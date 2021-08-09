Указ главы Республики Марий Эл от 9 августа 2021 года № 128 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Марий Эл от 17 марта 2020 г. № 39"

1. Внести в Указ Главы Республики Марий Эл от 17 марта 2020 г. № 39 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Республики Марий Эл в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (портал "Марий Эл официальная" (portal.mari.ru/pravo), 17 марта 2020 г., № 17032020020007, 27 марта 2020 г., №27032020020011, 30 марта 2020 г., № 30032020020012, 3 апреля 2020 г., № 03042020020013, 15 апреля 2020 г., № 15042020020016, 16 апреля 2020 г., № 16042020020017, 20 апреля 2020 г., № 20042020020018, 29 апреля 2020 г., № 29042020020021, 8 мая 2020 г., № 08052020020023, 29 мая 2020 г., № 29052020020031, 20 июня 2020 г., № 20062020020033, 29 июня 2020 г., № 29062020020036, 17 июля 2020 г., № 17072020020037, 24 июля 2020 г., № 24072020020038, 12 августа 2020 г., № 12082020020042, 4 сентября 2020 г., № 04092020020046, 25 сентября 2020 г., № 25092020020050, 16 октября 2020 г., № 16102020020054, 12 ноября 2020 г., № 12112020020056; 12 января 2021 г., № 12012021020002, 10 февраля 2021 г., № 10022021020004, 15 марта 2021 г., № 15032021020012, 19 апреля 2021 г., № 19042021020015, 29 мая 2021 г., № 29052021020021, 15 июня 2021 г., № 15062021020025, 2 июля 2021 г., № 02072021020028, 23 июля 2021 г., № 23072021020034) следующие изменения:

а) в пункте 1 слова "до 9 августа 2021 г." заменить словами "до 13 сентября 2021 г.";

б) в пункте 2 слова "до 9 августа 2021 г." заменить словами "до 13 сентября 2021 г.";

в) в пункте 3 слова "до 9 августа 2021 г." заменить словами "до 13 сентября 2021 г.";

г) в подпункте "а" пункта 6 слова "по 9 августа 2021 г." заменить словами "по 13 сентября 2021 г.";

д) в пункте 7.1:

в абзаце первом слова "по 9 августа 2021 г." заменить словами "по 13 сентября 2021 г.";

в подпункте "б":

в абзаце первом слова "являющиеся собственниками торгово-развлекательных центров (комплексов)" заменить словами "являющиеся собственниками торговых, торгово-развлекательных центров (комплексов)";

абзац второй дополнить словами "в случае отсутствия отдельного наружного (уличного) входа (выхода)";

е) в пункте 7.2:

в абзаце первом слова "по 9 августа 2021 г." заменить словами "по 13 сентября 2021 г.";

абзац второй изложить в следующей редакции:

"приостановить оказание услуг общественного питания в торговых, торгово-развлекательных центрах (комплексах) (за исключением продажи товаров, обслуживания навынос без посещения гражданами помещений предприятий, доставки заказов и оказания бытовых услуг) в случае отсутствия отдельного наружного (уличного) входа (выхода);";

ж) в абзаце первом пункта 7.3 слова "по 9 августа 2021 г." заменить словами "по 13 сентября 2021 г.";

з) дополнить пунктом 16 следующего содержания:

"16. Для подтверждения выполнения постановления главного санитарного врача по Республике Марий Эл от 22 июля 2021 г. № 1 "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям" организациям независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Республики Марий Эл, на которые указанным постановлением главного санитарного врача по Республике Марий Эл возложена обязанность по обеспечению проведения профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным категориям (группам) граждан, подлежащих обязательной вакцинации, в срок до 1 сентября 2021 г. представить по адресу электронной почты: vak@gov.mari.ru сведения по формам согласно приложению № 3 к настоящему Указу. Формы для заполнения в формате *.xls расположены по ссылке: http://mari-el.gov.ru/dis.

Представленные сведения подлежат проверке с использованием государственных информационных систем и ресурсов с подтверждением соответствия таких сведений требованиям постановления главного санитарного врача по Республике Марий Эл от 22 июля 2021 г. № 1 "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям.";

и) пункты 16 и 17 считать соответственно пунктами 17 и 18;

к) дополнить приложением № 3 (прилагается).

2. Министерству промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл в соответствии с пунктом 1 настоящего Указа в оперативном порядке разработать и внести на рассмотрение Правительства Республики Марий Эл проект решения о внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих деятельность на территории Республики Марий Эл в период действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Республики Марий Эл в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденный Правительством Республики Марий Эл.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Марий Эл А.Евстифеев







