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09.08.2021,  
09:32
Текст:  Антон Валагин

Модернизированный Су-57 могут начать производить в 2025 году

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

В 2025 году планируется начать выпуск модернизированного варианта истребителя пятого поколения Су-57. Самолет получит новый двигатель и кабину с передовой авионикой.

Фото: Минобороны РФ
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- В рамках ОКР "Мегаполис" самолет будет оснащен силовой установкой второго этапа. Также на Су-57 установят полностью обновленную одноместную кабину с самым передовым оборудованием. С 2025 года модернизированный истребитель планируется выпускать серийно, - рассказал ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе. Официальным подтверждением этой информации агентство не располагает.

Двигатель второго этапа - полностью новая силовая установка, известная под индексом "Изделие 30". По словам представителей Объединенной двигателестроительной корпорации, в агрегате имеется много новшеств, некоторые из них "не имеют и близкого аналога в мире". Известно, что у силовой установки оригинальные вентилятор, горячая часть и система управления. С 2017 года "Изделие 30" проходит летные испытания на Су-57.

Ранее сообщалось, что Су-57 получит двухместную версию для управления четырьмя тяжелыми беспилотниками С-70 "Охотник".

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