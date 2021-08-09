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09.08.2021,  
12:44
Текст:  Майя Бирюкова

National Interest назвал лучший российский истребитель

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35С благодаря модернизации можно назвать лучшим российским истребителем для завоевания превосходства в воздухе без технологий малозаметности. Его отличает сочетание универсальности и рентабельности.

Фото: Михаил Виноградов/РИА Новости
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К этому выводу пришел обозреватель The National Interest Марк Эпископос. Он упоминает предшественника Су-35 - истребитель Су-27, который в ходе глубокой модернизации получил новые двигатели, авионику и улучшенную аэродинамику. Первый полет опытного Су-35 состоялся в 2008 году.

Марк Эпископос рассматривает основные характеристики Су-35С и отмечает, что истребитель превосходит многие аналоги четвертого поколения и даже американский F-22 Raptor, который относится уже к пятому поколению, своей огромной боевой нагрузкой и "удивительно гибким набором вооружения".

Обозреватель подчеркивает, что боевая нагрузка Су-35С достигает 8000 кг. Ее можно рассредоточить по 12 узлам подвески. Благодаря наличию 30-мм авиапушки, различного вида управляемых и неуправляемых боеприпасов, ракет класса "воздух-земля" и "воздух-воздух" большой, средней и малой дальности истребитель может успешно выполнять задачи по нанесению авиаударов по любым целям.

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