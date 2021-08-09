Памфилова рассказала, кто сможет проголосовать через интернет за рубежом

"Если гражданин РФ имеет верифицированную запись на Едином портале государственных услуг и зарегистрирован в одном из тех семи регионов, где будет проводиться дистанционное голосование, то он может проголосовать из любой точки мира", - сказала она.

По словам Памфиловой, за рубежом проживают порядка 10 миллионов граждан России, из них порядка 2 миллионов состоят на консульском учете. Допустить к электронному голосованию всех их "практически невозможно, поскольку у них может не быть постоянного места жительства в России и они не зарегистрированы на госуслугах", пояснила она.

Глава ЦИК также напомнила, что для россиян за рубежом действует уведомительный порядок участия в выборах - они могут проголосовать, просто придя в ближайшее консульство. "Это одна из самых свободных систем волеизъявления в мире", - подчеркнула Элла Памфилова.

Напомним, согласно решению ЦИК, дистанционное электронного голосование 17-19 сентября проведут Москва, Севастополь, Курская, Ярославская, Нижегородская, Мурманская и Ростовская области. Кроме того, через интернет смогут проголосовать жители Донбасса с российскими паспортами, для них также будут организованы обычные избирательные участки в Ростовской области.