Памфилова рассказала, кто сможет проголосовать через интернет за рубежом

Новости

Кабмин предоставит Кемеровской области 300 млн руб. на строительство больницы 11:55
Депутат оценила идею ограничить продажу газовых баллончиков 11:52
МИД РФ: Талибы могут захватить новые территории 11:43
Рогозин ввел проверку на детекторе лжи для кандидатов в топ-менеджеры 11:42
Умер один из главных злодеев Болливуда Анулам Шийям 11:42
В Москве выявлено 2 150 новых случаев COVID-19 11:37
Премьера "Вампиров средней полосы" состоится на ТНТ 11:36
Правительство подготовило проект концепции водородной энергетики 11:34
Банк России выпустил памятную монету в честь Циолковского 11:34
В Ростовской области перезахоронили останки жертв фашистов 11:31
Цены на нефть снижаются вместе со спросом в Китае 11:26
Минфин: Расходы на нацпроекты исполнены на 50,4 процента 11:20
Chery расширит в России линейку кроссоверов Exeed 11:15
Филолог из Сибири изучила образы русских в "бондиане" и "Доводе" 11:10
"Это будет трудно": Стивен Кинг напишет книгу о коронавирусе 11:09
Привитых студентов будут пускать в аудитории без ограничений 11:05
В Липецке прогремел взрыв на кислородно-распределительном пункте 11:01
Умерла последняя актриса "золотого века" Голливуда Джейн Уизерс 10:58
На Сахалине медведь напал на человека и помял его машину 10:58
На Ямале до пяти увеличилось число погибших при пожаре в жилом доме 10:56
В Перми экстренно сел самолет Москва - Омск 10:52
Названа дата начала полетов "Авроры" по маршруту Хабаровск - Якутск 10:45
МИД РФ: Талибы продолжают наступление в Афганистане 10:39
Москва увеличила на 45% экспорт кондитерских изделий 10:32
Станция метро "Проспект Вернадского" останется закрытой до 23 августа 10:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Премьер недели по ТВ и в Сети с 9 по 15 августа
Премьер недели по ТВ и в Сети с 9 по 15 августа
10 августа - пресс-конференция, посвященная МСБ и российскому рынку ВЭД
10 августа - пресс-конференция, посвященная МСБ и российскому рынку ВЭД
Гидрометцентр предупредил об аномальной жаре в ряде регионов России
Гидрометцентр предупредил об аномальной жаре в ряде регионов России
09.08.2021 11:15
Рубрика: Власть

Памфилова рассказала, кто сможет проголосовать через интернет за рубежом

Текст: Галина Мисливская
Проголосовать через интернет на выборах в сентябре смогут не все граждане РФ, проживающие за рубежом, рассказала в интервью РИА Новости глава Центризбиркома Элла Памфилова.
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

"Если гражданин РФ имеет верифицированную запись на Едином портале государственных услуг и зарегистрирован в одном из тех семи регионов, где будет проводиться дистанционное голосование, то он может проголосовать из любой точки мира", - сказала она.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
Памфилова заявила, что власти РФ не ставят перед ЦИК планку по явке на выборах

По словам Памфиловой, за рубежом проживают порядка 10 миллионов граждан России, из них порядка 2 миллионов состоят на консульском учете. Допустить к электронному голосованию всех их "практически невозможно, поскольку у них может не быть постоянного места жительства в России и они не зарегистрированы на госуслугах", пояснила она.

Глава ЦИК также напомнила, что для россиян за рубежом действует уведомительный порядок участия в выборах - они могут проголосовать, просто придя в ближайшее консульство. "Это одна из самых свободных систем волеизъявления в мире", - подчеркнула Элла Памфилова.

Напомним, согласно решению ЦИК, дистанционное электронного голосование 17-19 сентября проведут Москва, Севастополь, Курская, Ярославская, Нижегородская, Мурманская и Ростовская области. Кроме того, через интернет смогут проголосовать жители Донбасса с российскими паспортами, для них также будут организованы обычные избирательные участки в Ростовской области.

Власть Работа власти Госуправление Госфонды и контрольные органы ЦИК Единый день голосования-2021

Главное сегодня

За сутки в России подтверждено 22 160 случаев COVID-19 в 85 регионах
Умер правозащитник, один из авторов Конституции Сергей Ковалев
Посол РФ озвучил сроки завершения строительства "Северного потока-2"
В Ростуризме подвели предварительные итоги "детского" кешбэка
Эпидемиолог сообщила о сроках развития постковидного синдрома
Нарышкин: Целью исторической науки является поиск первопричин социальных явлений
Россия создаст гиперзвуковую ракету большой дальности для авиации