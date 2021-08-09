Правительство подготовило проект концепции водородной энергетики, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Она определяет цели, стратегические инициативы и ключевые меры по созданию этой отрасли в стране.

Внедрять планы в жизнь кабинет министров намерен в несколько этапов. "Первый рассчитан на ближайшие три с половиной года, - рассказал глава правительства на оперативном совещании со своими заместителями. - Он предполагает создание профильных кластеров и реализацию пилотных проектов по производству и экспорту водорода, а также применения водородных энергоносителей на внутреннем рынке". На следующих этапах планируется создать крупные экспортно ориентированные производства, перейти к серийному применению водородных технологий в различных секторах экономики: от нефтехимии до жилищно-коммунального хозяйства.

- Развитие водородной энергетики позволит уменьшить риски потери рынков энергоносителей и поддержать экономический рост за счет формирования новых производства, а также создания высокотехнологичных рабочих мест, экспорта продукции и технологий, - считает Мишустин.