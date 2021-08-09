Под Воронежем иномарка задавила младенца на пляже

Десятимесячный мальчик погиб на территории пляжа на реке Воронеж вечером в воскресенье. По ребенку проехал неизвестный на Ford Focus.

Как сообщили в главном управлении МВД по Воронежской области, трагедия произошла около 19.30 в районе 500-километровой отметки трассы М-4 "Дон". Двигаясь по территории пляжа, иномарка совершила наезд на ребенка, который находился со своим отцом. От полученных травм младенец скончался на месте.

Полиция проводится проверку, устанавливается личность виновника ДТП, обстоятельства и причины происшествия.