В Москве выявлено 2 150 новых случаев COVID-19

В Москве выявлено 2 150 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 673 человека. На ИВЛ находятся 396 человек. Об этом сообщил столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

В городе выздоровели еще 2 618 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 392 213. В столице скончались 59 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на COVID-19.

Оперативный штаб напоминает: победа над пандемией - это вакцинация. Сделайте прививку от COVID-19 в одном из центров вакцинации на базе поликлиник или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах, например в одном из крупнейших в Европе центров вакцинации в Гостином Дворе. Подробная информация опубликована на сайте.