В Рязани после смерти экс-главы УМВД возбудили дело

В Рязани скончался бывший начальник УМВД по региону Иван Перов. СУ СК возбудил уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства" (часть 1 статья 110 УК РФ). Об этом "РГ" сообщила официальный представитель ведомства Анастасия Соколова.

Подробности случившегося пока не сообщается. Известно, что генерал был обнаружен накануне в своем загородном доме. Несмотря на оперативную госпитализацию, спасти мужчину не удалось.

Иван Перов возглавлял УМВД по Рязанской области с 1995 по 2011 год. Как рассказали в пресс-службе регионального главка МВД, в этот период рязанской полицией были ликвидированы банды, терроризировавшие регион ("слоновская", "айрапетовская" и другие), раскрыты многие резонансные преступления, значительно снизился общий уровень преступности.

После увольнения Перов возглавлял министерство региональной безопасности, затем в областном фонде капремонта проводил работу по борьбе с коррупцией.