В Воронеже завели дело о гибели ребенка под колесами иномарки на пляже

Следователи выясняют, кто находился за рулем автомобиля, который задавил 10-месячного мальчика на воронежском пляже.

СК возбудил уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (по части 3 статьи 264 УК РФ).

Ребенок умер вечером 8 августа после того, как по нему проехалась иномарка. Малыш вместе с отцом лежал на песке близ санатория имени Ф. Дзержинского.

Следователи осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти младенца. Допрашиваются свидетели.