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09.08.2021 10:16
Рубрика: Происшествия

Камчатские чиновники попытались майнить на рабочем месте

Текст: Анна Бондаренко

Сотрудники министерства цифрового развития Камчатки во время мониторинга системы пресекли попытку установки программного обеспечения для майнинга криптовалюты на компьютеры правительства, сообщила пресс-служба правительства края.

Фото: Россети Сибирь
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Под учетными записями нескольких госслужащих на их автоматизированные рабочие места была попытка установить специальное ПО для майнинга криптовалют Monero, Bytecoin и Infinium-8.

"Система безопасности информационно-коммуникационной инфраструктуры правительства Камчатского края находится под пристальным контролем специалистов нашего министерства для выявления возможных противоправных и вредоносных действий. Сегодня очень велики риски использования вредоносного ПО для взлома информационных систем госорганов, работа по созданию нелегальных приложений поставлена на поток. Это накладывает дополнительные обязательства по созданию защищенного контура, который оградит от возможных кибератак на вычислительную сеть правительства. Угроза реальна, и случаи вмешательства вредоносного кода в информационную инфраструктуру не единичны", - приводятся в сообщении слова регионального министра цифрового развития Николая Киселева.

По мнению специалистов, найденные программы могли поставить под угрозу безопасность информационно-коммуникационной сети правительства Камчатского края, в том числе, создав опасность заражения компьютеров и серверов криптоджекингом - вирусом, который скрывается в системе и похищает вычислительные ресурсы устройства для добычи ценных криптовалют. Кроме того, такое ПО очень энергоемко, и добыча криптовалюты могла привести к обесточиванию всех систем правительства Камчатки.

Материалы проверки переданы в УФСБ РФ по Камчатскому краю.

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