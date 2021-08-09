На севере Сахалина на отмель выбросило кита

Жители северной части острова Сахалин обнаружили в воскресенье на берегу залива Байкал кита. Ссылаясь на руководителя сахалинского фонда защиты природы "Зеленый Сахалин" Александра Иванова, "Интерфакс" пишет, что во время прилива в ночь на понедельник он мог уйти в море.

"По словам очевидцев, кит минувшей ночью был еще там. Сейчас, по информации одних людей, якобы его нет, он ушел в море", - сказал Иванов, подчеркнув, что ждет точной информации от инспекторов Северо-Курильского территориального управления Росрыболовства (СКТУ).

Животное, по словам очевидцев, около 5-6 метров длиной, на его боковом плавнике и в районе хвоста есть небольшие поверхностные раны, которые, по словам Иванова, не критичны. Киты в этом районе заходят на мелководье за кормом. Могло получиться так, что морское млекопитающее не успело уйти на глубину до отлива.

На место происшествия прибыли сотрудники охинского отделения СКТУ и районного лесничества. С помощью машины со стропами они погрузили кита на брезент и перевезли на большую глубину, чтобы животное находилось в воде до начала прилива. Предполагалось, что в ночь на понедельник, в момент максимального прилива, кит самостоятельно сможет покинуть отмель и уйти в море.