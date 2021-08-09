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09.08.2021 07:30
Рубрика: Происшествия

В Башкирии депутата обвинили в избиении до смерти своего знакомого

Текст: Айгуль Камаева

29-летний житель Мелеуза обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом сообщили в управлении СКР по Башкирии. Обвиняемый является действующим депутатом горсовета.

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По версии следствия, преступление произошло в ночь с 4 на 5 августа в мастерской, где депутат вместе со своим 38-летним знакомым мастером распивали спиртные напитки. Следствие считает, что мужчины поссорились, и гость избил хозяина, нанеся ему множество ударов руками и ногами по голове и другим частям тела. Мастер от полученных телесных повреждений умер.

- Обвиняемый вину в совершенном преступлении не признал, но следователями совместно с сотрудниками полиции собрана совокупность доказательств, свидетельствующих о его причастности к совершенному преступлению, - подчеркнули в региональном следкоме.

Сейчас обвиняемый депутат находится под стражей.

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