В Башкирии задержали подозреваемого в поджоге леса

Полиция задержала человека, подозреваемого в поджогах пяти участков леса в Башкирии. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

По данным ведомства, в наиболее сильно пострадавших от лесных пожаров районах - в Хайбуллинском и Бурзянском - органы дознания выявили признаки возникновения ряда возгораний в результате поджогов. Дознаватели установили вероятного поджигателя пяти участков леса, сейчас рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По данным на девятое августа в республике действуют 26 очагов природных пожаров на общей площади 1920 га, из них локализованы 13 очагов на общей площади 1530 га. В тушении задействованы 1481 человек и 198 единиц техники.