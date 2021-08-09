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09.08.2021 15:19
Рубрика: Происшествия

В Самаре задержали мужчину, сбежавшего из изолятора по простыне

Текст: Анна Шепелева (Самара)

Следователи Центрального межрегионального СУ на транспорте СК РФ выяснят обстоятельства побега мужчины из изолятора временного содержания в Самаре. Об этом в понедельник сообщили в ведомство.

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Подозреваемый в незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов находился в изоляторе временного содержания Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте. Мужчина сбежал в ночь с 6 на 7 августа: он спустился по простыне, перелез через забор, но его оперативно задержали правоохранители.

Сейчас на месте происшествия следователи выясняют все обстоятельства, каким образом и кто конкретно допустил побег.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самара

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