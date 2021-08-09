В Саратовской области 13 человек пострадали в ДТП с автобусом

Пассажирский автобус перевернулся в Саратовской области. В результате травмы получили 13 человек.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на начальника управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения областного правительства Юрия Юрина. Он уточнил, что 12 раненых - пассажиры, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Пострадал и водитель автобуса, однако от госпитализации он отказался.

Авария произошла на федеральной трассе Р-22 в районе города Калининска. Всего в автобусе, следовавшем по маршруту Белгород - Саратов, находились 22 человека, в числе которых два водителя.