В Татарстане задержали участников драки со стрельбой

В Нижнекамском районе Татарстана полицейские задержали участников драки, один из которых открыл стрельбу.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РТ, сообщение о потасовке поступило ночью 6 августа. Прибывшие на место оперативники и следователи установили, что в конфликте участвовали трое жителей Пермского края, включая 17-летнего подростка, и трое местных жителей.

Гости республики распивали спиртное во дворе многоэтажки и шумели, а на многочисленные замечания жильцов не реагировали. Нижнекамцы, находившиеся неподалеку, сделали шумной компании замечание, из-за чего возникла драка. Один из пермяков достал травматический пистолет и начал стрелять в воздух. В ответ в них полетели бутылки из-под алкоголя, одна из которых ранила в шею подростка из Краснокамска.

- Стоит отметить, что молодой человек изначально пытался запутать следственно-оперативную группу, называя не свои данные, в связи с тем, что находится у себя на родине в федеральном розыске как без вести пропавший, он убежал из детского дома, - отметили в МВД по РТ.

По факту драки возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Кроме того, все участники привлечены к административной ответственности за нарушения покоя граждан и тишины в ночное время. На мужчину, применившего оружие, составлен протокол за стрельбу в не отведенных для этого местах.