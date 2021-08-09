В Удмуртии грузовик с песком раздавил легковой автомобиль

В Удмуртии разбираются в причинах столкновения грузовика, перевозившего несколько тонн песка, и легкового автомобиля. Авария произошла в 8:15 на 21 километре автодороги Ижевск - Воткинск возле села Италмас.

Как сообщили в республиканском управлении ГИБДД, по предварительной версии 28-летний водитель отечественного авто выехал на встречную полосу, где столкнулся с тяжеловозом. В результате груженая машина с прицепом перевернулась на легковушку и практически подмяла ее под себя. Водитель легкового авто погиб на месте. Мужчина, сидевший за рулем грузовика, тоже получил травмы, но госпитализация ему не понадобилась. Движение на месте ДТП было затруднено в течение нескольких часов.

Причины и обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются. По информации ГИБДД, у погибшего был опыт вождения, но не было прав - срок действия водительского удостоверения истек в июне.