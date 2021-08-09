Сибирские ученые испытали на Байкале голографическую камеру

Томские ученые установили на озере Байкал голографическую камеру, передающую информацию о состоянии водоема и его биологическом разнообразии.

Голографическая камера расположена под водой на глубине 5 метров в районе научного стационара в поселке Большие Коты.

- Камера позволяет получать уникальную информацию о концентрации, распределении по размерам, скоростям, форме и ориентации каждой частицы в исследуемом объеме в естественной среде обитания, - сообщает пресс-служба Томского государственного университета.

Голограммы поступают в центр обработки данных в режиме реального времени. Неподалеку от камеры также работают автономный параметрический зонд качества воды и тестовые станции измерения уровня озера Байкал и метеопараметров.

Высокотехнологический комплекс позволит существенным образом улучшить методы мониторинга экологического состояния мелководной зоны озера.