В больнице Владикавказа сломалась кислородная система

В республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи во Владикавказе в понедельник вечером вышла из строя система снабжения кислородом. Газ поступал пациентам, находящимся на ИВЛ. Как сообщили в пресс-службе минздрава региона, больных переключили на резервные баллоны.

- Проводятся необходимые работы по оперативному устранению поломки. На данный момент пациенты обеспечиваются кислородом с помощью резервных кислородных баллонов, - говорится в сообщении министерства.

В больнице на утро 9 августа находились 308 пациентов с подтвержденным COVID-19, 67 из них - в реанимации, 13 из этого числа подключены к ИВЛ. Место, где прорвало трубу, уже нашли, сейчас поломку устраняют. Часть пациентов переведут в другие больницы.

По предварительным данным, прорыв трубы произошел под кислородной станцией. На месте работают сотрудники республиканского МЧС.