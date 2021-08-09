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09.08.2021 19:56

В больнице Владикавказа сломалась кислородная система

Текст: Михаил Сухарев

В республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи во Владикавказе в понедельник вечером вышла из строя система снабжения кислородом. Газ поступал пациентам, находящимся на ИВЛ. Как сообщили в пресс-службе минздрава региона, больных переключили на резервные баллоны.

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- Проводятся необходимые работы по оперативному устранению поломки. На данный момент пациенты обеспечиваются кислородом с помощью резервных кислородных баллонов, - говорится в сообщении министерства.

В больнице на утро 9 августа находились 308 пациентов с подтвержденным COVID-19, 67 из них - в реанимации, 13 из этого числа подключены к ИВЛ. Место, где прорвало трубу, уже нашли, сейчас поломку устраняют. Часть пациентов переведут в другие больницы.

По предварительным данным, прорыв трубы произошел под кислородной станцией. На месте работают сотрудники республиканского МЧС.

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