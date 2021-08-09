В Осетии из-за поломки кислородной системы погибли девять пациентов

Девять человек погибли в республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи в столице Северной Осетии. Как сообщили в пресс-службе минздрава региона, это случилось из-за выхода из строя система снабжения кислородом.

- По информации врио министра здравоохранения Северной Осетии, в больнице скончались девять человек, другая информация по пострадавшим уточняется, - отметили в пресс-службе министерства.

Как сообщалось ранее, система снабжения кислородом вышла из строя в республиканской больнице скорой помощи во Владикавказе. В медучреждении находилось более 300 человек с диагнозом COVID-19, 13 человек находились на аппаратах ИВЛ.