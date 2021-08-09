В Северной Осетии мужчине предъявили обвинение в захвате заложников

Жителю Владикавказа предъявили обвинение по трем пунктам статьи УК РФ о захвате заложников. Уголовное дело вели в Иристонском межрайонном следственном отделе Владикавказа следственного управления СКР. Как сообщили в пресс-службе ведомства, обвиняемый сейчас находится под стражей.

- 53-летнему местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктами "г,д,ж" части 2 статьи 206 УК РФ "Захват заложников", - говорится в сообщении СУ СКР по республике.

Сейчас уголовное дело передали прокурору, чтобы тот утвердил обвинительное заключение. После дело направят в суд.

Как ранее сообщала "РГ", днем 12 апреля 2021 года мужчина зашел в магазин в центре Владикавказа и начал угрожать взорвать бомбу. Он около часа удерживал в помещении двенадцать человек в качестве заложников и требовал связаться с руководством регионального МВД. В итоге всех заложников освободили, у мужчины нашли муляж СВУ. После этого суд заключил его под стражу на время следствия.