Российский траулер с экипажем мог загореться в Киркенесе из-за замыкания

Российский траулер ВК-0735 "Таманго", на борту которого возник пожар во время стоянки в норвежском порту Киркенес, мог загореться из-за короткого замыкания во втором трюме. Об этом сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре, которая проводит проверку по факту ЧП.

- Очаг задымления ликвидирован, - отметили в ведомстве. - 22 члена экипажа покинули судно, пострадавших нет.

Выяснением причин возгорания занимается Мурманская транспортная прокуратура, которая намерена дать оценку действиям ответственных лиц и при наличии оснований принять необходимые меры.

По данным ГУ МЧС по Мурманской области, на 10.00 9 августа пожар был потушен.

Возгорание на судне произошло 8 августа около 14 часов. Экипаж, состоящий из жителей Мурманска, размещен на берегу в гостевых домиках и обеспечен горячим питанием. В порт Киркенес "Таманго" зашел для проведения технического обслуживания перед предстоящим рейсом. Траулер по договору бербоут-чартера эксплуатирует компания "Антей Север", зарегистрированная в Мурманске.