В Ленобласти мужчина с ножом ворвался в детский сад

В городе Кудрово Всеволожского района Ленинградской области произошло ЧП - мужчина с ножом ворвался в детский сад.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на районную администрацию. Известно, что инцидент произошел в частном детском саду "Маленькая страна", который находится на Европейском проспекте, среди высотных новостроек.

Неизвестный мужчина вел себя неадекватно, что-то выкрикивал, а потом проник в детский сад, сжимая в руке нож. На место вызвали полицию, но злоумышленник сбежал еще до прибытия патруля. Никто не пострадал.