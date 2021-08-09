В суде Пскова бывшие узницы концлагерей рассказали о зверствах нацистов

Псковский областной суд рассматривает заявление регионального прокурора о признании геноцидом преступлений нацистов во время Великой Отечественной войны на территории концлагеря в Моглино. Как следует из данных ведомства, здесь были убиты не менее трех тысяч мирных граждан из числа узников.

Прокуратура попросила признать факт геноцида советских граждан, пишет РИА Новости. Ее представитель Елена Морозова в суде сообщила, что мирные граждане погибли при расстрелах и пытках в каждом районе Псковской и Великолукской областей. Свидетельства о преступлениях нацистов и их пособников имеются от жителей каждого района этих территорий. Изложенные факты подтверждаются показаниями многочисленных очевидцев. В заседании в режиме видеоконференцсвязи также участвуют заинтересованные лица из Ульяновска и Ставрополя.

Морозова попросила признать вновь выявленные преступления, совершенные в 1941-1945 годах на территории Псковской и Великолукской (с 02.10.1957 года - Псковской) областей в отношении мирного населения и советских военнопленных, военными преступлениями, преступлениями против человечества и геноцидом. Они совершены неустановленными лицами из числа нацистских преступников и изменников Родины

Массовые захоронения мирных жителей были обнаружены в районе деревень Моглино и Глоты Псковского района, на территории базы отдыха "Раздолье" в Пскове и в лесном массиве, между улицами Луговая и Пограничная. На этих территориях немецко-фашистские захватчики сформировали карательные батальоны, которые возглавляли неустановленные лица из числа немцев-офицеров, в качестве исполнителей использовали выходцев из Эстонской ССР.

В 1941-1944 годах они систематически незаконно арестовывали мирных граждан, пытали и истязали, расстреливали не только их, но и военнопленных Красной Армии. Тела сбрасывали в ямы. Всего за это время расстреляли более 42,5 тысячи мирных граждан, 778 повесили, более 7.6 тысячи умерли после истязаний и пыток, некоторых сожгли заживо, погибли свыше 329,4 тысячи советских военнопленных.