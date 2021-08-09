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Рубрика: Происшествия

В суде Пскова бывшие узницы концлагерей рассказали о зверствах нацистов

Текст: Светлана Цыганкова
Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Псковской области Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Псковской области
Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Псковской области

Псковский областной суд рассматривает заявление регионального прокурора о признании геноцидом преступлений нацистов во время Великой Отечественной войны на территории концлагеря в Моглино. Как следует из данных ведомства, здесь были убиты не менее трех тысяч мирных граждан из числа узников.

Фото: Wikimedia.org
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Прокуратура попросила признать факт геноцида советских граждан, пишет РИА Новости. Ее представитель Елена Морозова в суде сообщила, что мирные граждане погибли при расстрелах и пытках в каждом районе Псковской и Великолукской областей. Свидетельства о преступлениях нацистов и их пособников имеются от жителей каждого района этих территорий. Изложенные факты подтверждаются показаниями многочисленных очевидцев. В заседании в режиме видеоконференцсвязи также участвуют заинтересованные лица из Ульяновска и Ставрополя.

Морозова попросила признать вновь выявленные преступления, совершенные в 1941-1945 годах на территории Псковской и Великолукской (с 02.10.1957 года - Псковской) областей в отношении мирного населения и советских военнопленных, военными преступлениями, преступлениями против человечества и геноцидом. Они совершены неустановленными лицами из числа нацистских преступников и изменников Родины

Массовые захоронения мирных жителей были обнаружены в районе деревень Моглино и Глоты Псковского района, на территории базы отдыха "Раздолье" в Пскове и в лесном массиве, между улицами Луговая и Пограничная. На этих территориях немецко-фашистские захватчики сформировали карательные батальоны, которые возглавляли неустановленные лица из числа немцев-офицеров, в качестве исполнителей использовали выходцев из Эстонской ССР.

В 1941-1944 годах они систематически незаконно арестовывали мирных граждан, пытали и истязали, расстреливали не только их, но и военнопленных Красной Армии. Тела сбрасывали в ямы. Всего за это время расстреляли более 42,5 тысячи мирных граждан, 778 повесили, более 7.6 тысячи умерли после истязаний и пыток, некоторых сожгли заживо, погибли свыше 329,4 тысячи советских военнопленных.

В Псковской области нашли массовое захоронение времен войны
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