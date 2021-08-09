В Волгограде двухлетнего ребенка закрыли одного в больничной палате

СК России по Волгоградской области проводит доследственную проверку нарушения прав малолетнего ребенка в инфекционной больнице Волгограда. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В распоряжении следователей оказались видеокадры, на которых малыш находится один в закрытой палате без надлежащего санитарного ухода. Двухлетний ребенок был госпитализирован в медучреждение 30 июля по решению органов системы профилактики. Его мать ведет асоциальный образ жизни и оставила сына на несколько дней у знакомых.

Мальчика доставили в больницу, на тот момент он был чист и опрятен. Но в палате ребенок находился без присмотра взрослых и без надлежащего гигиенического ухода.

О ситуации стало известно уполномоченному по правам ребенка в России Анне Кузнецовой, которая обратилась в прокуратуру региона. Сейчас с мальчиком находится его мать. Представители следственных органов выясняют, в каких условиях находился ребенок в медучреждении до этого.