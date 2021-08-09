В Тюмени врачи вынули из глаза ребенка часть металлической игрушки

Тюменские врачи спали зрение девятилетнему мальчику, которому в глаз попало инородное тело.

Ребенка был дома, играл с металлическими игрушками. От удара друг об друга от одной из них отлетел крошечный кусочек металла и попал школьнику в левый глаз. Родители сразу же повезли сына в больницу.

Маленькому пациенту провели компьютерную томографию. Во время диагностики была заметна тень от постороннего вкрапления. При такой травме без помощи хирургов зрение может сильно пострадать.

"Мы под микроскопом провели ревизию раны, удалили мелкое металлическое инородное тело и выполнили первичную хирургическую обработку травмированного места, - рассказала говорит заведующая детским офтальмологическим отделением ОКБ №2 Надежда Ашихмина. - Важно было провести максимально щадящие манипуляции, чтобы осколок не повредил глаз".

Докторам удалось сохранить мальчику стопроцентное зрение. Сейчас он долечивается в стационаре, но уже скоро его отпустят домой.