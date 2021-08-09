Рогозин ввел проверку на детекторе лжи для кандидатов в топ-менеджеры

Кандидаты на значимые должности в Роскосмосе и на предприятиях, входящих в госкорпорацию, проходят проверку на полиграфе. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин на своей страничке в "Фейсбуке": "С лета прошлого года я ввел обязательное прохождение полиграфа при назначении на значимые должности в госкорпорации и на наших предприятиях". Так он ответил на комментарий пользователя, который предложил ввести регулярный полиграф и полную прозрачность в собственности.

Речь идет о заместителях генерального директора и других сотрудниках, должность которых требует проверки на полиграфе.

В июне этого года глава Роскосмоса заявлял, что госкорпорация продолжит борьбу с бездельниками и жуликами, несмотря на возможные репутационные потери. В октябре прошлого года Рогозин сообщил, что с 2018 года по итогам проверок службой внутреннего аудита возбуждено 22 уголовных дела. В январе сообщалось уже о 26 уголовных делах, - сообщает ТАСС. Напомним: в частности, громкими коррупционными скандалами сопровождалась стройка первой очереди космодрома Восточный.