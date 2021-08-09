Постановление правительства Ростовской области от 6 августа 2021 года № 627 "О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272"

Новости

Кабмин предоставит Кемеровской области 300 млн руб. на строительство больницы 11:55
Депутат оценила идею ограничить продажу газовых баллончиков 11:52
МИД РФ: Талибы могут захватить новые территории 11:43
Рогозин ввел проверку на детекторе лжи для кандидатов в топ-менеджеры 11:42
Умер один из главных злодеев Болливуда Анулам Шийям 11:42
В Москве выявлено 2 150 новых случаев COVID-19 11:37
Премьера "Вампиров средней полосы" состоится на ТНТ 11:36
Правительство подготовило проект концепции водородной энергетики 11:34
Банк России выпустил памятную монету в честь Циолковского 11:34
В Ростовской области перезахоронили останки жертв фашистов 11:31
Цены на нефть снижаются вместе со спросом в Китае 11:26
Минфин: Расходы на нацпроекты исполнены на 50,4 процента 11:20
Chery расширит в России линейку кроссоверов Exeed 11:15
Филолог из Сибири изучила образы русских в "бондиане" и "Доводе" 11:10
"Это будет трудно": Стивен Кинг напишет книгу о коронавирусе 11:09
Привитых студентов будут пускать в аудитории без ограничений 11:05
В Липецке прогремел взрыв на кислородно-распределительном пункте 11:01
Умерла последняя актриса "золотого века" Голливуда Джейн Уизерс 10:58
На Сахалине медведь напал на человека и помял его машину 10:58
На Ямале до пяти увеличилось число погибших при пожаре в жилом доме 10:56
В Перми экстренно сел самолет Москва - Омск 10:52
Названа дата начала полетов "Авроры" по маршруту Хабаровск - Якутск 10:45
МИД РФ: Талибы продолжают наступление в Афганистане 10:39
Москва увеличила на 45% экспорт кондитерских изделий 10:32
Станция метро "Проспект Вернадского" останется закрытой до 23 августа 10:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
9 августа 2021 г.

Постановление правительства Ростовской области от 6 августа 2021 года № 627 "О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272"

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" Правительство Ростовской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (в редакции постановлений Правительства Ростовской области от 11.04.2020 № 312, от 13.04.2020 № 316, от 15.04.2020 № 357, от 19.04.2020 № 359, от 26.04.2020 № 390, от 30.04.2020 № 427, от 08.05.2020 № 430, от 12.05.2020 № 431, от 22.05.2020 № 461, от 02.06.2020 № 511, от 04.06.2020 № 516, от 14.10.2020 № 86, от 23.10.2020 № 114, от 12.11.2020 № 208, от 30.11.2020 № 244, от 24.12.2020 № 385, от 13.01.2021 № 10, от 14.01.2021 № 12, от 28.01.2021 № 31, от 11.02.2021 № 81, от 05.03.2021 № 150, от 31.05.2021 № 401, от 10.07.2021 № 544, от 03.08.2021 № 622, от 04.08.2021 № 624) изменения, признав пункты 410, 411 утратившими силу.

2. Пресс-службе Губернатора Ростовской области (Четвертакова И.В.) совместно с Оперативным штабом по координации деятельности по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ростовской области обеспечить разъяснение положений настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 7 августа 2021 г.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Губернатор Ростовской области В.Ю. Голубев



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией