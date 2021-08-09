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9 августа 2021 г.

Указ главы Республики Северная Осетия - Алания от 9 августа 2021 года № 204 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Северная Осетия-Алания от 22 июня 2021 г. № 159 "О мерах по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Республики Северная Осетия-Алания"

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Северная Осетия-Алания от 22 июня 2021 г. № 159 "О мерах по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Республики Северная Осетия-Алания" следующие изменения: дополнить пунктами 2.1, 2.2 следующего содержания:

"2.1. Гражданам, находящимся на территории Республики Северная Осетия-Алания:

соблюдать обязательный масочный режим при нахождении в органах государственной власти, органах местного самоуправления, медицинских организациях, аптеках и аптечных пунктах, помещениях (площадях) объектов розничной торговли, в зданиях, строениях, сооружениях автовокзалов, железнодорожных вокзалов, аэропортов, на станциях и остановках всех видов транспорта общего пользования городского, пригородного и местного сообщения, в том числе такси;

соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах, помещениях, используемых религиозными организациями, и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

2.2. Рекомендовать организаторам траурных (похоронных и поминальных) мероприятий:

принять меры по обеспечению социального дистанцирования между лицами, участвующими в указанных мероприятиях, и по использованию ими средств индивидуальной защиты органов дыхания (повязки, маски, респираторы или иные изделия, их заменяющие), а также средств дезинфекции;

принять меры по возможному ограничению численности лиц, участвующих в траурных (похоронных и поминальных) мероприятиях.".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Временно исполняющий обязанности Главы Республики Северная Осетия-Алания С.Меняйло



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