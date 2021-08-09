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Умерла актриса из "Москва слезам не верит" Татьяна Жукова-Киртбая

Новости
    09.08.2021, 14:35
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

В Москве на 82-м году жизни 9 августа умерла актриса театра, кино и ТВ Татьяна Жукова-Киртбая. Об этом сообщили в пресс-службе театра "Содружество актеров Таганки".

Причина кончины заслуженной артистки России пока не названа, но известно, что в последнее время Татьяна Ивановна тяжело болела.

Татьяна Жукова родилась 24 октября 1939 года. В школьные годы занималась в знаменитой студии Сергея Штейна. В 1962-м окончила актерский факультет ГИТИСа. Работала в Новосибирском театре "Красный Факел". С 1966-го - актриса Театра на Таганке. С 1992 года и до конца жизни служила в театре "Содружество актеров Таганки".

На экранах - с конца 60-х: пани Ядвига в культовом "Кабачке 13 стульев". Далее - Полина, коллега героини Муравьевой по химчистке, баба Сима в ситкоме "Моя прекрасная няня", "Папины дочки", "Счастливы вместе", "Приключения солдата Ивана Чонкина".

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