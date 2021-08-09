В Китае почти 450 тысяч человек оказались в зоне бедствия из-за ливней

В Китае свыше 440 тысяч человек оказались в зоне бедствия из-за сильных дождей в юго-западной провинции Сычуань. Такую информацию в понедельник распространил информационный портал Sina, ссылаясь на данные местных властей.

Ливни обрушились на провинцию Сычуань шестого августа. Сильнее всего за это время пострадали города Бачжун, Ганьцзы, Дачжоу, Лучжоу, Мяньян и Наньчун. В безопасные районы экстренно эвакуированы около 81 тысячи человек, пишет ТАСС.

Накануне местные власти сообщили о том, что экономический ущерб от дождей превысил уже 250 миллионов юаней (свыше 38,5 миллионов долларов). Работы по ликвидации последствий стихийного бедствия продолжаются.